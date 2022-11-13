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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski NBA yıldızı Tony Parker'ın lüks yatı denize indirildi

AA

Eski NBA yıldızı Tony Parker'ın lüks yatı denize indirildi

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da faaliyet gösteren Ava Yachts tarafından yapılan, NBA efsanelerinden Tony Parker'ın yaklaşık 10 milyon avro değerindeki lüks yatı, denize indirildi.

Antalya Serbest Bölge'de 2018'de yapımına başlanılan 35 metre uzunluğundaki yat, tamamlanarak denizle buluşturuldu.

Parker'ın 9 numaralı formasını simgeleyen "Infinity Nine (Sonsuz dokuz)" ismini taşıyan yatın test sürüşleri de başarıyla tamamlandı.

NBA'de San Antonio Spurs tarafından forması "emekli edilen" Fransız eski basketbolcu Parker, aynı zamanda bir deniz tutkunu.

Yat, 40 yaşındaki eski NBA yıldızına teslim edilmek üzere gelecek hafta Antalya'dan ayrılacak.

- 4 güverteli yatta 9 kamara bulunuyor

Ava Yachts Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Küçükdiker, AA muhabirine, Türkiye'nin dünyada yat sektöründe önemli bir aşamaya geldiğini söyledi.

Türk mühendisler tarafından tasarlanan yatların ünlü isimler tarafından tercih edildiğini dile getiren Küçükdiker, "İlk lüks yatımızı ABD'li bir iş insanı için yaptık ve 2019'da denize indirdik. Tekne almak isteyen Tony Parker'a bu teknenin görselleri gönderildi. Parker da birçok örnek arasından bizim tasarımımızı beğendi ve bizi seçti." dedi.

Tekneyi sipariş aldıktan sonra 2 yılda teslim etmek üzere hızlı bir şekilde yapımına başladıklarını anlatan Küçükdiker, ancak küresel salgın nedeniyle yurt dışından ekipmanların geç gelmesi nedeniyle yatı bu yıl tamamlayabildiklerini kaydetti.

Yatın çelik gövde ve alüminyum üst yapı ile inşa edildiğini belirten Küçükdiker, "Yatın tasarımı tamamen bana ait. 4 güverteli, 6 misafir kamarası, 3 mürettebat için kamarası var. Bu teknede yaklaşık 20 kişi yaşayabiliyor. Uzun menzilli bir tekne olduğu için yakıt kapasitesi yüksek." diye konuştu.

Küçükdiker, yatın yaklaşık 10 milyon avro değerinde olduğunu ifade etti.

- Parker, yatın son halini Monako'da görecek

Yatın yapımı sırasında ünlü yıldız Parker'ın iki kez Antalya'ya gelerek tekneyi incelediğini ancak son halini henüz görmediğini dile getiren Küçükdiker, "Yat, önümüzdeki hafta Monako'ya doğru yola çıkacak ve Tony Parker'a teslim edilecek. Kendisi orada görecek, biz de inşallah orada olacağız. Şu ana kadar Tony Parker'ın çalışmalardan memnun olduğunu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Firma olarak üçüncü yata başlayacaklarını belirten Küçükdiker, dünya çapında bir marka olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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