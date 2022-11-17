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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Danimarka 21 Yaş Altı Milli Takımı Antalya'da kampa girdi

AA

Danimarka 21 Yaş Altı Milli Takımı Antalya'da kampa girdi

ANTALYA (AA) – Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları için Antalya'ya gelen Danimarka 21 Yaş Altı Milli Takımı kamp çalışmalarına başladı.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bir otelde teknik direktör Jesper Sörensen yönetiminde kampa başlayan Danimarka 21 Yaş Altı Milli Takımı, kamp sürecinde İsviçre ve Macaristan ile 2 hazırlık maçı oynayacak.

Kamp çalışmaları hakkında gazetecilere bilgi veren Sörensen, bir hafta süre ile Antalya’da olacaklarını söyledi.

2023 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 21 Yaş Altı Türk Milli Takımı ile karşılaştıklarını hatırlatan Sörensen, "21 yaş altı takımı olarak bizim için gayet zorlayıcı müsabakalar oldu. Türkiye gayet iyi bir takım ve iyi hazırlanmış. Biz de yeni bir kadro ile çıktık. Zorlayıcı da olsa 2 maçta da galibiyet aldık. Türk takımında iyi futbolcular var." dedi.

Türk futbolunu değerlendiren Sörensen, "Türkiye’de oynayan Danimarkalı futbolcular var. Onların vasıtasıyla Türk futbolunu takip ediyorum. Özellikle Türk Milli Takımı'nın 21 yaş altı takımından genç yeteneklere yer vermesi gayet güzel. Türk futbolu dünya çapında ilgi çekici."

Türkiye'de Galatasaray’da top oynayan Nelson ile daha önce çalışma fırsatının olmadığını belirten Sörensen, "Ancak Nelson çok iyi bir defans futbolcusu. Galatasaray’da çok iyi işler yapacağına eminim. Çok başarılı bir futbolcu." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'de oynayan Emre Mor'u tanıdığını aktaran Sörensen, "Emre mor yakından takip ettiğim bir futbolcu. Çok hırslı ve yetenekli. İlerleyen zamanlarda çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. İzlemeye değer bir futbolcu." diye konuştu.

Hedeflerinden bahseden Sörensen, şöyle konuştu:

"Öncelikli olarak ilk amacım bir sonraki tura geçmek. Bunun yanında genç futbolcuları A milli takıma transfer ettirmek için olgunlaştırma süreci. İyi bir eğitim ve taktiklerle bir üst sınıfa atlamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz sene 2 futbolcumuz A milli takıma yükseldi. Bu senede 2-3 futbolcumuzun yükseleceğine inanıyorum. Çünkü A takımının hocası ile koordineli çalışıyoruz."

Kamp için özellikle Antalya'yı tercih ettiklerine dikkati çeken Sörensen, "Antalya'nın özellikle iklimi çok güzel. Kamp yaptığımız otelin imkanları çok güzel. Performansımızı etkileyen tüm imkanlar üst seviyede. O yüzden Antalya'yı, Belek'i seçiyoruz. Burada bu üçüncü kampımız." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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