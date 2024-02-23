Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Mete Gazoz: Uluslararası Olimpiyat Komitesi başkanı olmayı hedefliyorum

        Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, kariyeriyle ilgili korku ve kaygılarının olmadığını belirterek, "Hayatta antrenör olmam. Çok zor bir alan. Ancak kariyer hedefim Uluslararası Olimpiyat Komitesi başkanı olmak" dedi. Akdeniz Üniversitesi'nin bu yıl ikinci kez ev sahipliği yaptığı ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından gerçekleştirilen Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF), Antalya'da Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. 200'ün üzerinde firmanın stant açıp tanıtım yaptığı, öğrencilerle ikili görüşmelerin olduğu GÜNKAF'a, öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Kariyer görüşmelerinin de olduğu fuarda olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz konuk oldu ve öğrencilere kariyer yolculuğuyla ilgili bilgiler verdi. Takım ruhuna ve takım çalışmasına büyük önem verdiğini belirten Gazoz, sıkı çalıştığını ve başarısını buna borçlu olduğunu söyledi. Mete Gazoz, ailesinden gelen manevi desteğin de başarısına katkı sağladığını söyledi. Babasının zaman zaman okçulukla ilgili kendisini engellediğini de belirten Gazoz, şöyle konuştu: "Babam beni okçuluk için hiçbir zaman zorlamadı. Hatta kötü attığım zamanlarda engellediği de oldu. Bana okçulukla ilgili bir zorlama yapsalardı ben okçu olamazdım. Yine sporcu olurdum tabii. Ailenin olumlu yaklaşması çok büyük başarıdır benim için." Gazoz, gelecekle ilgili kaygı ve korkularının olup olmadığı yönündeki soruya da yanıt verdi. Hayatının hiçbir evresinde bir korkusu olmadığını belirten Mete Gazoz, "Geleceğimle ilgili bir korkum ve kaygım yok. Başarıları elde etmeden önce 'Acaba başarısız olursam, istediğim sonucu elde edemezsem ne yaparım' diye hiçbir zaman kaygılarım, korkularım olmadı. Kendime güvenim son derece yüksekti. Sadece takım atışlarında takım arkadaşlarımı yüzüstü bırakırım diye bir korkum var" diye konuştu. "İYİ BİR SPORCU EGO SAHİBİ OLMALIDIR" Gazoz, iyi bir sporcunun ego sahibi olması gerektiğini söyledi. Egoyu doğru kullanmanın fayda sağlayacağını kaydeden Gazoz, "İyi bir sporcu ego sahibi olmalıdır. Ama bu egoyu takım arkadaşlarının üzerine değil de rakibi üzerine kullanmalıdır. Moral bozmak ve baskı kurmak adına yaparım bir şeyler rakiplerime yönelik" dedi. Mete Gazoz, yaşamının ilerleyen dönemi için planladığı mesleki kariyerine yönelik de konuştu. Gazoz, "Hayatta antrenör olmam. Çok zor bir alan. Ancak kariyer hedefim Uluslararası Olimpiyat Komitesi başkanı olmak. Bunun olacağına inanıyorum" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 17:10 Güncelleme: 23.02.2024 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mete Gazoz: Uluslararası Olimpiyat Komitesi başkanı olmayı hedefliyorum
        ABONE OL
        ABONE OL

        Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, kariyeriyle ilgili korku ve kaygılarının olmadığını belirterek, “Hayatta antrenör olmam. Çok zor bir alan. Ancak kariyer hedefim Uluslararası Olimpiyat Komitesi başkanı olmak" dedi. Akdeniz Üniversitesi'nin bu yıl ikinci kez ev sahipliği yaptığı ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından gerçekleştirilen Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF), Antalya'da Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. 200'ün üzerinde firmanın stant açıp tanıtım yaptığı, öğrencilerle ikili görüşmelerin olduğu GÜNKAF'a, öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Kariyer görüşmelerinin de olduğu fuarda olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz konuk oldu ve öğrencilere kariyer yolculuğuyla ilgili bilgiler verdi. Takım ruhuna ve takım çalışmasına büyük önem verdiğini belirten Gazoz, sıkı çalıştığını ve başarısını buna borçlu olduğunu söyledi. Mete Gazoz, ailesinden gelen manevi desteğin de başarısına katkı sağladığını söyledi. Babasının zaman zaman okçulukla ilgili kendisini engellediğini de belirten Gazoz, şöyle konuştu: “Babam beni okçuluk için hiçbir zaman zorlamadı. Hatta kötü attığım zamanlarda engellediği de oldu. Bana okçulukla ilgili bir zorlama yapsalardı ben okçu olamazdım. Yine sporcu olurdum tabii. Ailenin olumlu yaklaşması çok büyük başarıdır benim için." Gazoz, gelecekle ilgili kaygı ve korkularının olup olmadığı yönündeki soruya da yanıt verdi. Hayatının hiçbir evresinde bir korkusu olmadığını belirten Mete Gazoz, “Geleceğimle ilgili bir korkum ve kaygım yok. Başarıları elde etmeden önce 'Acaba başarısız olursam, istediğim sonucu elde edemezsem ne yaparım' diye hiçbir zaman kaygılarım, korkularım olmadı. Kendime güvenim son derece yüksekti. Sadece takım atışlarında takım arkadaşlarımı yüzüstü bırakırım diye bir korkum var" diye konuştu. "İYİ BİR SPORCU EGO SAHİBİ OLMALIDIR" Gazoz, iyi bir sporcunun ego sahibi olması gerektiğini söyledi. Egoyu doğru kullanmanın fayda sağlayacağını kaydeden Gazoz, “İyi bir sporcu ego sahibi olmalıdır. Ama bu egoyu takım arkadaşlarının üzerine değil de rakibi üzerine kullanmalıdır. Moral bozmak ve baskı kurmak adına yaparım bir şeyler rakiplerime yönelik" dedi. Mete Gazoz, yaşamının ilerleyen dönemi için planladığı mesleki kariyerine yönelik de konuştu. Gazoz, “Hayatta antrenör olmam. Çok zor bir alan. Ancak kariyer hedefim Uluslararası Olimpiyat Komitesi başkanı olmak. Bunun olacağına inanıyorum" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        En kapsamlı 4 gün çalışma deneyinin sonuçları belli oldu
        En kapsamlı 4 gün çalışma deneyinin sonuçları belli oldu
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Kalıcı makyaj uygulamalarına dikkat!
        Kalıcı makyaj uygulamalarına dikkat!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!

        Benzer Haberler

        Antalya'da "Güney Kariyer Fuarı" başladı
        Antalya'da "Güney Kariyer Fuarı" başladı
        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı: Gençler artık üniversite 4...
        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı: Gençler artık üniversite 4...
        Bakan Yardımcısı Sayan: Dünyada her 39 saniyede bir siber saldırı yapılıyor
        Bakan Yardımcısı Sayan: Dünyada her 39 saniyede bir siber saldırı yapılıyor
        Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Venera Ensemble" konseri
        Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Venera Ensemble" konseri
        Cumhur İttifakı'nın adayı Tütüncü, Muratpaşa'da esnafı ziyaret etti
        Cumhur İttifakı'nın adayı Tütüncü, Muratpaşa'da esnafı ziyaret etti
        Antalya'da otel işletmecisinin öldüğü kavganın 11 şüphelisi adliyede
        Antalya'da otel işletmecisinin öldüğü kavganın 11 şüphelisi adliyede