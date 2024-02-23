Cumhur İttifakı'nın adayı Tütüncü, Muratpaşa'da esnafı ziyaret etti
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Muratpaşa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Muratpaşa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Kazım Karabekir Caddesi'nde esnafla buluştu. Vatandaşlarla sohbet eden Tütüncü, esnafa hayırlı işler diledi.
Esnafla fotoğraf çektiren Tütüncü, çocuklara hediyeler dağıttı.
Esnafın sorun ve talepleri dinleyen Tütüncü, göreve geldiklerinde Antalya'da gerçekleştirecekleri projeleri anlattı.
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