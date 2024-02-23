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        Cumhur İttifakı'nın adayı Tütüncü, Muratpaşa'da esnafı ziyaret etti

        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Muratpaşa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 13:09 Güncelleme: 23.02.2024 - 13:09
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        Cumhur İttifakı'nın adayı Tütüncü, Muratpaşa'da esnafı ziyaret etti
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        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Muratpaşa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Kazım Karabekir Caddesi'nde esnafla buluştu. Vatandaşlarla sohbet eden Tütüncü, esnafa hayırlı işler diledi.

        Esnafla fotoğraf çektiren Tütüncü, çocuklara hediyeler dağıttı.

        Esnafın sorun ve talepleri dinleyen Tütüncü, göreve geldiklerinde Antalya'da gerçekleştirecekleri projeleri anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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