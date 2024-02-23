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        Kamp, karavan, outdoor, tiny house sektör temsilcileri Antalya'da bir araya gelecek

        JOJO Fuarcılık tarafından düzenlenen "Kamp, Karavan, Karavan Ekipmanları, Tiny House ve Outdoor Fuarı", Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 28 Şubat Çarşamba günü açılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 11:17 Güncelleme: 23.02.2024 - 11:17
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        Kamp, karavan, outdoor, tiny house sektör temsilcileri Antalya'da bir araya gelecek
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        JOJO Fuarcılık tarafından düzenlenen "Kamp, Karavan, Karavan Ekipmanları, Tiny House ve Outdoor Fuarı", Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 28 Şubat Çarşamba günü açılacak

        Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ'den (ANFAŞ) yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 90'ı aşkın firma ve 120'den fazla markayla Antalya'da ilk kez sektör temsilcileri ve doğaseverleri bir araya getirecek.

        Fuarda, karavan çeşitleri, tiny house, outdoor ürünleri, doğa ve su sporları, motosiklet çeşitleri ve kamp donanımları ile arazi araçları sergilenecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen JOJO Fuarcılık Genel Müdürü Hakan Görkem Işım, özellikle son dönemde kalabalığı giderek artan şehirlerin ve alternatif tatil anlayışlarının ön plana çıkmasıyla karavan, kamp, outdoor ve tiny house yapılara ilginin arttığını belirtti.

        Işım, organizasyonun Antalya'da sektörde karlı iş anlaşmalarının yanı sıra yeni pazarlar oluşturma imkanı sağlayacağını vurgulayarak, "Antalya'da fuarımızla firmaların iş hacmini artırmak, yeni bağlantılar kurmak, sektördeki gelişime ayak uydurmak ve kamp karavan sektörünü bir üst seviyeye taşımak için sektörün devlerini tek çatı altında buluşturmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

        ANFAŞ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı da Antalya'nın iklim ve ulaşım açısından fuarcılık sektörünün cazibe merkezi olduğunu belirtti. Antalya'nın "bacasız fabrika" olarak görülen turizme kattığı katma değeri tüm dünyanın büyük hayranlıkla izlediğine işaret eden Bıdı, "Deniz, kum, güneş, tarihle bütünleşen kentimizde böyle bir fuar düzenlemek önemli bir açığı kapatmak anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Fuar, 3 Mart'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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