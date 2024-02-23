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        Cumhur İttifakı'nın adayı Tütüncü, Altın Portakal'a ilişkin hedeflerini anlattı:

        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Türkiye'nin Oscar'ı" olarak nitelendirilen Altın Portakal Film Festivali'nin Cumhuriyet'in 100. yılında yapılamamış olmasını üzüntü verici olarak değerlendirdi ve etkinliğin 60'ıncısını ekibiyle düzenleyeceklerine inancının tam olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 10:12 Güncelleme: 23.02.2024 - 10:12
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        Cumhur İttifakı'nın adayı Tütüncü, Altın Portakal'a ilişkin hedeflerini anlattı:
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        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Türkiye'nin Oscar'ı" olarak nitelendirilen Altın Portakal Film Festivali'nin Cumhuriyet'in 100. yılında yapılamamış olmasını üzüntü verici olarak değerlendirdi ve etkinliğin 60'ıncısını ekibiyle düzenleyeceklerine inancının tam olduğunu söyledi.

        Tütüncü, Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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