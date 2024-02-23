Cumhur İttifakı'nın adayı Tütüncü, Altın Portakal'a ilişkin hedeflerini anlattı:

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Türkiye'nin Oscar'ı" olarak nitelendirilen Altın Portakal Film Festivali'nin Cumhuriyet'in 100. yılında yapılamamış olmasını üzüntü verici olarak değerlendirdi ve etkinliğin 60'ıncısını ekibiyle düzenleyeceklerine inancının tam olduğunu söyledi.

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