SMA'lı Efe Samet, sahnede en büyük hayalini gerçekleştirdi SMATip-2 hastası Efe Samet Aslan'ın (18) sahnede stand up gösterisi hayali, Antalya'da gerçek oldu. Tekerlekli sandalyesi ve nefes almasını sağlayan cihaz ile sahneye çıkan Aslan, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Aslan "SMA hastası olup da sahnede stand up yapan dünyada ilk kişiyim. Bütün duyguları aynı anda yaşıyorum" dedi. İstanbul'da oturan Zeliha Nur (24) ile Efe Samet Aslan kardeşlere, çocuk yaşta SMA Tip-2 teşhisi konuldu. Vakitlerinin çoğunu evde geçirmek zorunda kalan kardeşlerden Samet Aslan, bir süre sonra makinelere bağlı yaşamaya başladı. Bu süreçte Samet, sosyal medya hesaplarında paylaşmak için ablası ile mizah videoları çekti. İlk paylaştıkları videolarda hastalığı kullandıklarına dair tepkiler alan Aslan kardeşler, video çekmeyi sürdürdü. Videoları binlerce kişi tarafından izlenen kardeşler, bir yandan da sosyal medya mecralarından gelir elde edip, ihtiyaçları olan makineleri almaya çalıştı. Aslan kardeşler, bir süre sonra tedavileri için Antalya SMA ve Genetik Hastalıklarla Mücadele Derneği'nce Antalya'ya getirildi. STAND UP GÖSTERİSİ ERTELENDİ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavilerine başlanan kardeşler, hayallerini gerçekleştirmek için de fırsat yakaladı. Derneğin aldığı cihaz ile ilk kez uzun süre dışarıda vakit geçiren Samet, sahile ve konsere gitti. Samet, en büyük hayali olan stand up gösterisini yapmak için de Antalya'da fırsat yakaladı. Kentteki dernekler, bir araya gelerek Samet'in hayalini gerçekleştirmek için girişimde bulundu, Samet'i doğum gününde sahneye çıkarmak için organizasyon yaptı. Biletlerin tamamının satıldığı, 13 Şubat'ta gerçekleşmesi planlanan etkinlik, şiddetli yağış nedeniyle 1 hafta ertelendi. İZLEYENLERİ GÜLDÜRDÜ Etkinlik öncesinde kuliste annesiyle birlikte hazırlanan Samet, en büyük hayalini gerçekleştirmek için seyircilerin alkışları eşliğinde sahneye çıktı. Esprileriyle izleyenleri güldüren Samet'in doğum günü için de pasta kesildi. 1 saat sahnede kalan Samet'e sürpriz yapan sanatçı Sümer Ezgü de kısa süre kendisine eşlik ederek, mücadelesinden dolayı tebrik etti. 'İMKANSIZ GÖZÜYLE BAKIYORLARDI' Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen Samet Aslan, "Bu benim en büyük hayalimdi. Çok mutlu ve gururluyum. Herkese anlattığımda imkansız gözüyle bakıyorlardı. Gerçekten de imkansız gibi duruyordu. Bunu gerçekleştirebildiğim için çok gururluyum. SMA hastası olup da sahnede stand up yapan dünyada ilk kişiyim. Bütün duyguları aynı anda yaşıyorum. Umarım gelen herkesi eğlendirip, güldürebildim. Tek korkum, insanlar eğlenmezse ne olur diye düşünmekti" dedi. 'GÖSTERİLERİN DEVAMINI GETİRMEK İSTİYORUM' Hiçbir zaman mücadelesinden vazgeçmediğini belirten Aslan, "Nefes almamı sağlayan cihaz geçen hafta bozuldu. Hemen yaptırdık ki bugüne yetişebildim. Yoksa gösteri iptal olacaktı. Bu gösterilerin devamını getirmek istiyorum. Bunu daha ileriye taşıyıp, dünyada gündem olmak istiyorum" diye konuştu. 'ÇOK YETENEKLİ ÇOCUKLARIMIZ VAR' Etkinlik için 10 dernek ile birlikte hareket ettiklerini anlatan SMA ve Genetik Hastalıklar Mücadele Derneği Başkanı Kamile Kurt, "Dünyada ilk defa SMA hastası bir çocuğumuzun neler başarabileceğini Samet bize gösterdi. Çok yetenekli çocuklarımız var. Bu bir ilk, çocuklarımızın hayalleri için yanlarındayız. Samet için çok mutlu ve heyecanlıyız. Samet'in ablası için bir kampanya başlatacaktık. Samet kendisi yapmak istediğini söyledi. Diğer dernek başkanlarımızla birlikte tüm biletleri sattık. Gerekli meblağ toplandı ve Samet'in ablasına cihazını alacağız" dedi.

