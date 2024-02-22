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        AK Parti Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, CHP'lilere karanfil dağıttı

        AK Parti Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, seçim çalışmaları kapsamında ilçedeki CHP seçim ofisini ziyaret ederek, karanfil dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 16:53 Güncelleme: 22.02.2024 - 16:59
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        AK Parti Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, CHP'lilere karanfil dağıttı
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        AK Parti Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, seçim çalışmaları kapsamında ilçedeki CHP seçim ofisini ziyaret ederek, karanfil dağıttı.

        Cumhur İttifakı'nın adayı Sümer, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için çalışmalarını sürdürüyor. İlçede Emek, Karşıyaka, Yeni Mahalle, Yeni Emek, Kütükçü, Gündoğdu, Kuzeyyaka ve Fevzi Çakmak mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Sümer, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi ve göreve geldiği takdirde hayata geçireceği projeler hakkında bilgi verdi.

        Sümer, ilçede esnaf ziyareti sırasında CHP'nin seçim ofisini de girerek, içeridekilere karanfil dağıttı.

        Partililerle selamlaşan Sümer, "Kampanya dediğin böyle olacak. Kavgasız, gürültüsüz, dostluk ve kardeşlik içinde yürütülmeli. Kardeşlik hukukunun işlediği bir kampanya dönemi olsun." dedi.

        AK Parti teşkilatları olarak önceliklerinin hiç bir zaman siyaset olmadığını, şehre, vatana hizmet etmek olduğunu belirten Sümer, "23 yıldır hiç yenilmemiş bir teşkilat var karşınızda. Onların da gayesi bu topluma, millete hizmet etmek." ifadesini kullandı.

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        Galeri

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