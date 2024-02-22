TGF Türkiye Golf Turu'nun 2'nci ayak müsabakası Antalya'da başladı

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2024 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 2'nci ayak müsabakası, Antalya Golf Kulübü'nde başladı. The Pasha Golf Sahası'nda oynanan TGF Türkiye Golf Turu 2'nci ayak müsabakasında Ankara Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Gloria Golf Kulübü, National GSK, Klassis Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü ve Carya Golf Kulübü'nden toplamda 36 sporcu sahaya çıktı. Oynanan müsabakanın ilk raundunun sonunda erkekler grossta Kemer Golf Kulübü'nden Sarp Saraçoğlu 74 gross skorla birinci olurken, Bodrum Golf Kulübü'nden Arjin Yalçınkaya ile Kemer Golf Kulübü'nden Can Marko Özdemir 75'er gross skorla ikinci basamağı paylaştı. Kadınlar grossta Gloria Golf Kulübü'nden Sude Bay 75 gross skorla birinci, National GSK'den Ayşe Demir 77 gross skorla ikinci durumda yer alırken, Ataşehir Golf Kulübü'nden Deniz Sapmaz, Bodrum Golf Kulübü'nden Zeynep Süalp ile Kemer Golf Kulübü'nden Elif Gençoğuz 78'er gross skorla üçüncü sırayı paylaştı. TGF Türkiye Golf Turu 2'nci ayak müsabakası yarın oynanacak ikinci raunt müsabakalarıyla devam edecek.

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