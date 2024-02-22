Antalya'da düzenlenen "Pro Golf Tour"un birinci etabı sona erdi

Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 farklı ülkede düzenlenen turnuvanın 12 yıl sonra Türkiye'ye döndüğünü ifade etti.

Dereceye girenlere ödülleri Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Akkanat ve turnuva direktörü Bekir Kara tarafından verildi.

İlk etapta Alman Michael Hırmer birinci, Belçikalı Yente Van Doren ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Fransız Arthur Michaux, Alman Allen John ve İsviçreli Fiorino Clerici paylaştı.

Turnuvada Türkiye'yi Tarık Aslan, Leon Açıkalın ve Taner Yamaç temsil etti.

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