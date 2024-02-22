Pro Golf Tour, 12 yıl sonra Türkiye'de oynandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Pro Golf Tour Golf Şampiyonası'nın birinci etabı sona erdi. 18 farklı ülkede düzenlenen Pro Golf Tour, 12 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'de yapıldı. Golf Mad sponsorluğunda Antalya'nın Manavgat ilçesi Lykia Links Golf Kulübü'nde oynanan turnuvanın birinci etabına 24 ülkeden 104 golfçü katıldı. 3 gün süren turnuvada Alman Michael Hırmer birinci olurken, Belçikalı Yente Van Doren ikinciliği elde etti. Turnuvada Fransız Arthur Michaux, Alman Allen John ve İsviçreli Fiorino Clerici ise üçüncülüğü paylaştı. Turnuvada Türkiye'den Tarık Aslan, Leon Açıkalın ve Taner Yamaç da mücadele etti. Turnuva sonunda düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Akkanat ve Turnuva Direktörü Bekir Kara tarafından verildi. Turnuvanın ikinci etabının 24-26 Şubat tarihleri arasında Manavgat Lykia Links Golf Kulübü'nde yapılacağı belirtildi. Turnuva Direktörü Bekir Kara, "18 farklı ülkede düzenlenen turnuvayı 12 yıl sonra ilk defa Türkiye'ye getirdik. Bundan sonraki yıllarda da Türkiye'de turnuvaya devam edeceğiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.02.2024 - 16:21 Güncelleme: 22.02.2024 - 16:27 facebook

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