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        İhracatta 86 ülkeye ulaşan ASELSAN'ın yeni hedefi NATO ihaleleri ve Doğu Avrupa

        SÜLEYMAN ELÇİN - ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Bu sene Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonuyla NATO'ya yöneldik. Dünyadaki en yüksek standartların olduğu NATO'da ihalelere giriyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 12:08 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:08
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        İhracatta 86 ülkeye ulaşan ASELSAN'ın yeni hedefi NATO ihaleleri ve Doğu Avrupa
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        SÜLEYMAN ELÇİN - ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Bu sene Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonuyla NATO'ya yöneldik. Dünyadaki en yüksek standartların olduğu NATO'da ihalelere giriyoruz." dedi.

        Akyol, 16-18 Şubat'ta düzenlenen "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı" için bulunduğu Antalya'da AA muhabirine, Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleri doğrultusunda savunma sanayisinde ihracatı bir adım yukarıya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

        ASELSAN'ın tüm platform üreticilerinin içindeki elektronik sistemleri, akıl katan sistemleri yapan bir firma olduğunu belirten Akyol, denizaltılar, gemiler, kara araçları, İHA'lar, uçaklar, helikopterler ve uydularda kullanılan faydalı yükleri, elektronik sistemleri, son teknoloji ürünleri geliştirdiklerini kaydetti.

        Bu sistemleri geliştirerek savunma sanayi sektörünün katma değeri yüksek ihracat yapmasının önünü açtıklarına dikkati çeken Akyol, "Kendimizin doğrudan temin edip son kullanıcıyla buluşturduğumuz ürünler de var. 14 ülkede ofis, firmamız veya ortaklığımız var. Güney Amerika'dan Güney Afrika'ya, Uzak Doğu'dan Balkanlar'a, Orta Doğu'dan Türk cumhuriyetlerine kadar birçok yerde fabrikalarımız, dizayn ofislerimiz faaliyet gösteriyor. Küresel bir şirket haline dönüştük. Dünyada önemli savunma sanayi firmalarının listelendiği ligde Türkiye'yi temsil eden en yukarıdaki firmayız." diye konuştu.

        - "İhracat yaptığımız ülke sayısı 86 oldu"

        Akyol, 2023'te 601 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladıklarını kaydederek, bunun, ASELSAN'ın bugüne kadar ulaştığı en yüksek rakam olduğunu bildirdi.

        Dört yeni ülkeye ihracat yapma imkanı yakaladıklarını aktaran Akyol, "Böylece kurulduğumuz günden bu yana ihracat yaptığımız ülke sayısı 86 oldu." bilgisini paylaştı.

        Akyol, 2024 stratejilerini alanında en iddialı ürün yapmak, dünyada kendi segmentinde en azından ilk 3'te olmak, ihracat odaklı büyüyen ve yeni konseptler yaparak dünyada fark yaratan bir anlayışı uygulamak olarak belirlediklerini kaydetti.

        Türkiye'ye konulan ambargo nedeniyle verilmeyen kameralara karşı ASELFLIR 500 kamerasını yaptıklarına, bunun dünyadaki bütün muadillerinden daha iyi bir kamera olduğuna işaret eden Akyol, "İhracat odaklı büyümeye, geliştirmeye devam ediyoruz. 2024 yılında dünyanın her yerinde bayrak göstermeye devam edeceğiz. 2024, hem savunma sanayi sektörü hem de ASELSAN için başarılarla dolu bir yıl olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Uluslararası bütün yapılarda daha fazla yer almaya odaklandık"

        ASELSAN'ın içerisinde NATO ihaleleri için özel bir birim kurduklarını anlatan Akyol, "NATO'nun bütün birimleriyle çalışıyoruz. Bu sene Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonuyla NATO'ya yöneldik. Bütün dünyadaki en yüksek standartların olduğu NATO'da ihalelere giriyoruz. NATO standartlarında dünyadaki sayılı firmalarla yarışacak pozisyona girmek bir süreçti ve bu süreci Türkiye başardı. Bu, geldiğimiz seviyeyi gösteriyor. Sadece NATO değil, OCCAR ve BM gibi uluslararası bütün yapılarda daha fazla yer almaya odaklandık." dedi.

        Ukrayna-Rusya savaşıyla özellikle Doğu Avrupa'da askeri harcamalarda artış olduğunun altını çizen Akyol, şunları söyledi:

        "Romanya'dan yeni geldim. Macaristan'dan Polonya'sına, Estonya'sına kadar geçmişten daha fazla savunma sanayiye odaklanma var. Doğu Avrupa'yı önümüzdeki dönemde geleneksel ihracat pazarlarımızın içinde yeni bir alan olarak görüyorum. ASELSAN olarak Balkanlar ve Polonya için yeni birimimizi, ofisimizi aktif hale getirdik. Geleneksel pazarlara yeni yeni başlayan Afrika ülkelerinin yanı sıra Doğu Avrupa'nın da eklendiğini söylemek isterim. Şili'de tank modernizasyonu ihalesi kazandık. Orada bu çalışmayı yürütmeye başladık. Filipinler'de hava savunma ihalesi kazandık. Dünyanın bütün noktalarında faaliyet gösterecek seviyeye çıktık."

        - "ASELSAN çalışanlarının yüzde 60'tan fazlası mühendis"

        ASELSAN bünyesinde 10 bin 600 çalışan olduğu bilgisini veren Akyol, çalışanların yüzde 60'tan fazlasının mühendis olduğuna işaret etti.

        Dokuz AR-GE merkezleri bulunduğunu belirten Akyol, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Ankara ve Konya'da 2 meslek lisemiz var. Çalışanlarımızın yüzde 10'u kadar her yıl stajyer alıyoruz. Bu yıl ilk defa üniversitelerin 3'üncü sınıfındaki gençlerin ASELSAN'da yarı zamanlı çalışabilecekleri bir program başlattık. Üniversite 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri ASELSAN'da çalışma deneyimi kazanıyor. Firmamızın içinde de yeni yetkinlikler kazandıracağımız uluslararası eğitim programları var. ASELSAN Akademisi'ni kurduk. Mühendislik faaliyeti yürüten arkadaşlarımız bu akademide master ve doktora yapabiliyor. Lise çağından doktorasına kadar uçtan uca yatırım yaptığımız çalışanlarımız ile Türkiye'nin çok zorlayıcı projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. Ülkemizin bize yüklediği sorumluluk ile daha fazlasını yapmak için çaba gösteriyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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