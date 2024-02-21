Azra'yı 13 parçaya ayıran sanığın avukatı 'dolandırıcılık' suçundan tutuklandı ANTALYA'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) öldürüp, cesedini 13 parçaya ayıran ve gönderildiği cezaevinde ölen Mustafa Murat Ayhan'ın avukatı Mehmet Ali Başaslan, 'dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı. Avukat Başaslan'ın, dosyaya bakan hakim ve savcılarla görüşüp, erken tahliyesini sağlayabileceği yönünde tutuklu yakınından 495 bin TL aldığı ileri sürüldü. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu 2021 yılı 28 Temmuz'da öldürüp 13 parçaya ayıran ve cezaevinde ölen Mustafa Murat Ayhan'ın avukatı Mehmet Ali Başaslan hakkında, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanan A.A.'nın babası, dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet sonrası savcılık soruşturma başlattı. A.A.'nın babasının, oğlunun koğuşundaki bir mahkumun önerdiği avukat Mehmet Ali Başaslan ile iletişim kurup, 2023 yılı ocak ayının başında bir kahvecide görüştükleri belirtilen soruşturma dosyasında, Başaslan'ın 80 bin TL karşılığında bu dosyayı takip edebileceğini, A.A.'nın 2-3 ay içerisinde erken tahliye edilmesini istiyorlarsa kendisinin alacağı vekalet ücreti dışında 150- 200 bin TL civarında para verilmesi gerektiğini söylediği yer aldı. Ayrıca, dosyada, 'Bir meblağ karşılığında dosyaya bakan hakim- savcılar ile görüşüp, erken tahliyesini sağlayabileceğini, bunun için dosyaya bakan kişilerle görüşme yaptıktan 1 hafta sonra taraflarına döneceğini söylediğini, yaklaşık 1 hafta sonra tekrar kendilerini arayıp, dosyaya bakan hakim- savcıların 450 bin TL istediğini, kendisinin de 80 bin TL yerine 40 bin TL alabileceğini, 5 bin TL de dosya masrafına gideceğini, bu şekilde 495 bin TL vermeleri halinde oğlunun 2-3 ay içerisinde tahliye edileceğini ve dosyadan beraat edeceğini söylediği' ifadeleri yer aldı. A.A.'nın babasının bunun üzerine bu miktarı çok bulduklarını Başaslan'a söylediği, Başaslan'ın ise bu miktarı kendisinin almayacağını aktardığı, bu para verilmezse oğullarının başka dosyalarının da bulunduğu ve 15-16 sene ceza alacağı, uzun süre cezaevinde kalacağını söylediği belirtilen dosyada, "Tarafların zor durumundan faydalanıp, kendilerini ikna ettiğini, sonrasında çevrelerinden topladıkları borçlar ile bu miktarı kendisine ödediklerini, topladıkları borçları da eşi H.A. ve kardeşinin adına kayıtlı bir evi satarak çevrelerine geri ödediklerini, adı geçen avukatın belirttiği eşi H.O.B.'un banka hesabına 10 Ocak 2023 tarihinde 269 bin TL, 10 Şubat 2023 tarihinde 21 bin TL, 15 Şubat 2023 tarihinde 25 bin TL ve 28 Şubat 2023 tarihinde 25 bin TL olmak üzere toplam 340 bin TL havale yoluyla göndermek suretiyle, 7 bin doları ise 10 Ocak 2023 günü elden kendisine verdiklerini, 4 Nisan 2023 tarihinde yapılan ilk celsede oğlu A.A. hakkında mahkumiyet kararı verildiğini, bunun üzerine Avukat Mehmet Ali Başaslan'ın söz konusu paraların hepsini hile ile alıp, taraflarını dolandırdığını anladıklarını, keza oğlunun 2022 yılı aralık ayından bugüne kadar halen cezaevinde olduğunu, adı geçen avukatın, herhangi bir şekilde söz konusu paraları taraflarına iade etmediğini, yine adı geçen avukat ile aralarında herhangi bir yazılı sözleşme yapılmadığını, bu şekilde oğlunun cezaevinden tahliyesini sağlamak amacıyla 450 bin TL'sini dosyaya bakan hakim- savcılara vermek üzere, 45 bin TL'sini de avukatlık ücreti ve masraf olarak taraflarından alarak, kendilerini dolandıran Avukat Mehmet Ali Başaslan'dan şikayetçi olduğu' ifadeleri yer aldı. PARALAR BAŞASLAN'IN EŞİNİN HESABINA Şikayet edilen avukat Mehmet Ali Başaslan'ın eşi H.O.B.'nin hesabına 10 Ocak ile 28 Şubat 2023 tarihleri arasında 340 bin TL'nin gönderildiği, yine 10 Ocak 2023 tarihinde elden 7 bin dolar verildiği belirtilen dosyada, söz konusu meblağların yargı görevlilerine verilmek üzere istendiğine yönelik ses kaydının da yer aldığı kaydedildi. 'TUTUKLANDI' Soruşturma dosyasında, şüpheli Mehmet Ali Başaslan'ın, Antalya 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandığı da kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.02.2024 - 23:41 Güncelleme: 21.02.2024 - 23:46 facebook

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