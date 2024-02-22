Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Patronların yüzde 82,6'sı, çalışanların 81,2'si 'memnun'

        TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nda 'İşteki Duruma Göre İşten Memnuniyet' verileri yayımlandı. Araştırmaya göre, maaşlı, ücretli çalışanların yüzde 81,2'si, işverenin de yüzde 82,6'sının yaptığı işten memnun olduğu belirlendi. İşteki duruma göre işten memnuniyet verilerinde, 'Ne memnun ne memnun değil' diyenlerin oranı, çalışanlarda yüzde 11,9, işverenlerde yüzde 9,9 oldu. Memnun olmayanlar ise çalışanlarda yüzde 6,9, işverende 7,6. Yaptığı işten memnun olan çalışanların oranı önceki yıla göre 2023'te 82,9'dan 81,2'ye geriledi. 'Ne memnun ne memnun değil' diyenler yüzde 10,8'den yüzde 11,9'a, memnun olmayanlar da yüzde 6,3'ten 6,9'a arttı. Yaptığı işten memnun işveren oranı 2022'ye göre 81,1'den 82,6'ya yükseldi. İşverenlerde 'Ne memnun ne memnun değil' diyenler yüzde 13,5'ten yüzde 9,9'a geriledi, memnun olmayanlar yüzde 5,4'ten yüzde 7,6'ya yükseldi. YAŞLANDIKÇA MUTLULUK ARTIYOR Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nda 'Mutluluk Düzeyi' verilerinde 65 yaş ve üzerindekilerde mutlu olanların sayısının daha fazla olduğu gözlendi. Araştırmada yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi oranları 18-24 yaşındakiler yüzde 54, 25-34 yaşındakiler 50,7, 35-44 yaşındakiler yüzde 53, 45-54 yaşındakiler 53,6, 55-64 yaşındakiler yüzde 49,7, 65 yaş ve üzerindekiler yüzde 56 oldu. EN YÜKSEK MUTLULUK ORANI, BİR OKUL BİTİRMEYENLERDE Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi oranlarında ise en yüksek mutluluk oranı bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bir okul bitirmeyenlerde mutluluk oranı yüzde 53,7, ilkokul mezunlarında yüzde 53,4, ilköğretim veya ortaokul mezunlarında yüzde 52,8, lise veya dengi okul mezunlarında yüzde 52,8, yükseköğretim mezunlarında yüzde 51,2 oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 09:37 Güncelleme: 22.02.2024 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Patronların yüzde 82,6'sı, çalışanların 81,2'si 'memnun'
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nda 'İşteki Duruma Göre İşten Memnuniyet' verileri yayımlandı. Araştırmaya göre, maaşlı, ücretli çalışanların yüzde 81,2'si, işverenin de yüzde 82,6'sının yaptığı işten memnun olduğu belirlendi. İşteki duruma göre işten memnuniyet verilerinde, 'Ne memnun ne memnun değil' diyenlerin oranı, çalışanlarda yüzde 11,9, işverenlerde yüzde 9,9 oldu. Memnun olmayanlar ise çalışanlarda yüzde 6,9, işverende 7,6. Yaptığı işten memnun olan çalışanların oranı önceki yıla göre 2023'te 82,9'dan 81,2'ye geriledi. 'Ne memnun ne memnun değil' diyenler yüzde 10,8'den yüzde 11,9'a, memnun olmayanlar da yüzde 6,3'ten 6,9'a arttı. Yaptığı işten memnun işveren oranı 2022'ye göre 81,1'den 82,6'ya yükseldi. İşverenlerde 'Ne memnun ne memnun değil' diyenler yüzde 13,5'ten yüzde 9,9'a geriledi, memnun olmayanlar yüzde 5,4'ten yüzde 7,6'ya yükseldi. YAŞLANDIKÇA MUTLULUK ARTIYOR Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nda 'Mutluluk Düzeyi' verilerinde 65 yaş ve üzerindekilerde mutlu olanların sayısının daha fazla olduğu gözlendi. Araştırmada yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi oranları 18-24 yaşındakiler yüzde 54, 25-34 yaşındakiler 50,7, 35-44 yaşındakiler yüzde 53, 45-54 yaşındakiler 53,6, 55-64 yaşındakiler yüzde 49,7, 65 yaş ve üzerindekiler yüzde 56 oldu. EN YÜKSEK MUTLULUK ORANI, BİR OKUL BİTİRMEYENLERDE Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi oranlarında ise en yüksek mutluluk oranı bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bir okul bitirmeyenlerde mutluluk oranı yüzde 53,7, ilkokul mezunlarında yüzde 53,4, ilköğretim veya ortaokul mezunlarında yüzde 52,8, lise veya dengi okul mezunlarında yüzde 52,8, yükseköğretim mezunlarında yüzde 51,2 oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Madrid'deki "tarihi" eylem sona erdi
        Madrid'deki "tarihi" eylem sona erdi
        Konya'da kan donduran olay! İstismarcı muhtar tutuklandı!
        Konya'da kan donduran olay! İstismarcı muhtar tutuklandı!
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Tarihinde ilk kez
        Tarihinde ilk kez
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Barcelona kaçamadı!
        Barcelona kaçamadı!
        Sağlık düzenlemesi Meclis'ten geçti
        Sağlık düzenlemesi Meclis'ten geçti
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!

        Benzer Haberler

        İşsiz, evsiz kalan depremzede aile, geçici yuvasında
        İşsiz, evsiz kalan depremzede aile, geçici yuvasında
        Azra'yı 13 parçaya ayıran sanığın avukatı 'dolandırıcılık' suçundan tutukla...
        Azra'yı 13 parçaya ayıran sanığın avukatı 'dolandırıcılık' suçundan tutukla...
        Antalya'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen avukat tutuklandı
        Antalya'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen avukat tutuklandı
        Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, başantrenör Çokşen ile yollarını ayırdı
        Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, başantrenör Çokşen ile yollarını ayırdı
        Antalyaspor günü çift idmanla tamamladı
        Antalyaspor günü çift idmanla tamamladı
        Çalınan saatin ikizi, saat kulesine takıldı
        Çalınan saatin ikizi, saat kulesine takıldı