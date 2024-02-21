Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, başantrenör Çokşen ile yollarını ayırdı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, başantrenör Gökhan Çokşen ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz 2023-2024 sezonunda Gökhan Çokşen'e bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz. Gökhan Çokşen'in sözleşmesinde bulunan Mayıs 2024'e kadar tüm hakları kulübümüzce karşılanmıştır." ifadelerine yer verildi.