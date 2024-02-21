Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, başantrenör Çokşen ile yollarını ayırdı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, başantrenör Gökhan Çokşen ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, başantrenör Gökhan Çokşen ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz 2023-2024 sezonunda Gökhan Çokşen'e bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz. Gökhan Çokşen'in sözleşmesinde bulunan Mayıs 2024'e kadar tüm hakları kulübümüzce karşılanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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