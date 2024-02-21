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        Serik'te belediyedeki sürücülere trafik eğitimi verildi

        Antalya'nın Serik ilçesinde belediye görevli operatör ve araç sürücülerine trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 15:27 Güncelleme: 21.02.2024 - 15:30
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        Serik'te belediyedeki sürücülere trafik eğitimi verildi
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        Antalya'nın Serik ilçesinde belediye görevli operatör ve araç sürücülerine trafik eğitimi verildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 11. Jandarma Motorlu Trafik Tim Komutanlığı ekiplerince ilçe belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Araç Bakım ünitesinde çalışan araç sürücüleri ile operatörlere trafikte uymaları gereken kurallar hatırlatıldı.

        Eğitime 150 personel katıldı.

        Eğitimde, trafik kuralları, ışık ve işaretler, çalışma alanında alınacak emniyet tedbirleri, hız kuralları, takip mesafesi, emniyet kemerinin önemine ilişkin kurallar anlatıldı.

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