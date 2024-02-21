Serik'te belediyedeki sürücülere trafik eğitimi verildi

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 11. Jandarma Motorlu Trafik Tim Komutanlığı ekiplerince ilçe belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Araç Bakım ünitesinde çalışan araç sürücüleri ile operatörlere trafikte uymaları gereken kurallar hatırlatıldı.

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