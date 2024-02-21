CHP Genel Başkanı Özel, Antalya'da

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katılmak için Antalya'ya geldi.

Antalya Havalimanı'nda Özel'i, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, ilçe belediye başkanları, il yönetimi ve partililer karşıladı.

Özel, kendisini karşılayan partilileri selamladı ve onlarla tokalaştı.

Bu arada, kendisine tahsis edilen araca yönelen Özel'in yanına yaklaşan eski CHP Serik İlçe Başkanı İbrahim Demir, meclis üyesi listeleriyle ilgili tepkisini dile getirdi.

"Muratpaşa'ya gösterdiğiniz ilgiyi Serik'e de gösterin. 7 tane CHP'li meclis üyesi yok, hepsi sağcı" ifadelerini kullanan Demir'e "tamam" diye karşılık veren Özel, aracıyla havalimanından ayrıldı.