Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kadınlar günü için suda 200 bin lale üretildi

        TÜRKİYE'dekesme çiçek sektörünün en büyük üretim merkezi Antalya'da, suda lale üretimi gerçekleştiriyor. Bir firmanın kış dönemi serada ürettiği laleler, özellikle özel günlerde büyük talep görüyor. 8 Mart Kadınlar Günü için de 200 bin adet, 7 renkte suda lale üretiliyor. Türkiye'nin en önemli kesme çiçek üretim merkezi Antalya'da, başta karanfil olmak üzere çeşitli çiçek türlerinin üretimi yapılıyor. Özellikle son yıllarda suda lale üretimi dikkati çekiyor. Bir firma, sadece saf su kullanarak, serada topraksız lale üretimi yapıyor. Serik ilçesine bağlı Belek bölgesinde faaliyet yürüten firma, 9 yıldır suda lale üretiyor. 500 metrekarelik serada, kimyasal ve gübre kullanılmayan üretimde Hollanda'da uygulanan model hayata geçirildi. Firma, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yurt içindeki süpermarket ve çiçekçilere 200 bin lale gönderdi. 8 Mart Kadınlar Günü için de 200 bin adet, 7 renkte suda lale üretiliyor. Her renkten birer tane konularak veya aynı renkteki buketler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel olarak hazırlanıyor. SOĞUK HAVA DEPOSUNDAN SERAYA Lale soğanlarının su kaplarında, soğuk hava deposunda 4 ile 8 hafta arasında 7- 8 derecede bekletilip, soğuklama ihtiyacı karşılandıktan sonra seraya çıkarıldığını anlatan Ziraat Mühendisi Anıl Yolcular, serada da su dolu kasalar içinde bekletilen lalelerin 21- 25 gün sonra hasadının yapıldığını kaydetti. 2 dönümlük serada, yaklaşık 4 aylık süreçte bu yıl 270 bin lale üretim hedefleri olduğunu belirten Yolcular, üretimde saf su dışında hiçbir şeyin kullanılmadığını kaydetti. KAPASİTESİ ARTIRILDI Suda lale projesinin lalenin ana vatanı Türkiye'ye geri döndürme projesi kapsamında geliştirildiğini anlatan Yolcular, bu projede istenilen aşamaya ulaştıklarını belirtti. 300 bin adet civarında başlattıkları ilk üretimin ardından bu yıl seraların da modernize edildiğini ve kapasiteyi 400 bine çıkardıklarını söyleyen Yolcular, "Üretime kasım ayında başlıyoruz. Kasım, aralık, ocak, şubat, mart aylarında yeni yıl, Sevgililer Günü ve Kadınlar Günü olarak planımız var. Sevgililer ve Kadınlar Günü'nde çok yoğun satışımız oluyor. Diğer zamanlarda da düzenli satışlarımız devam etmekte. Şu an için Türkiye'nin bütün illerine gönderiyoruz. Seralarımızı yenilememiz, teknolojiyi artırmamız sonucunda yurt dışına da gönderme planlarımız mevcut" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 09:39 Güncelleme: 21.02.2024 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadınlar günü için suda 200 bin lale üretildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE'dekesme çiçek sektörünün en büyük üretim merkezi Antalya'da, suda lale üretimi gerçekleştiriyor. Bir firmanın kış dönemi serada ürettiği laleler, özellikle özel günlerde büyük talep görüyor. 8 Mart Kadınlar Günü için de 200 bin adet, 7 renkte suda lale üretiliyor. Türkiye'nin en önemli kesme çiçek üretim merkezi Antalya'da, başta karanfil olmak üzere çeşitli çiçek türlerinin üretimi yapılıyor. Özellikle son yıllarda suda lale üretimi dikkati çekiyor. Bir firma, sadece saf su kullanarak, serada topraksız lale üretimi yapıyor. Serik ilçesine bağlı Belek bölgesinde faaliyet yürüten firma, 9 yıldır suda lale üretiyor. 500 metrekarelik serada, kimyasal ve gübre kullanılmayan üretimde Hollanda'da uygulanan model hayata geçirildi. Firma, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yurt içindeki süpermarket ve çiçekçilere 200 bin lale gönderdi. 8 Mart Kadınlar Günü için de 200 bin adet, 7 renkte suda lale üretiliyor. Her renkten birer tane konularak veya aynı renkteki buketler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel olarak hazırlanıyor. SOĞUK HAVA DEPOSUNDAN SERAYA Lale soğanlarının su kaplarında, soğuk hava deposunda 4 ile 8 hafta arasında 7- 8 derecede bekletilip, soğuklama ihtiyacı karşılandıktan sonra seraya çıkarıldığını anlatan Ziraat Mühendisi Anıl Yolcular, serada da su dolu kasalar içinde bekletilen lalelerin 21- 25 gün sonra hasadının yapıldığını kaydetti. 2 dönümlük serada, yaklaşık 4 aylık süreçte bu yıl 270 bin lale üretim hedefleri olduğunu belirten Yolcular, üretimde saf su dışında hiçbir şeyin kullanılmadığını kaydetti. KAPASİTESİ ARTIRILDI Suda lale projesinin lalenin ana vatanı Türkiye'ye geri döndürme projesi kapsamında geliştirildiğini anlatan Yolcular, bu projede istenilen aşamaya ulaştıklarını belirtti. 300 bin adet civarında başlattıkları ilk üretimin ardından bu yıl seraların da modernize edildiğini ve kapasiteyi 400 bine çıkardıklarını söyleyen Yolcular, "Üretime kasım ayında başlıyoruz. Kasım, aralık, ocak, şubat, mart aylarında yeni yıl, Sevgililer Günü ve Kadınlar Günü olarak planımız var. Sevgililer ve Kadınlar Günü'nde çok yoğun satışımız oluyor. Diğer zamanlarda da düzenli satışlarımız devam etmekte. Şu an için Türkiye'nin bütün illerine gönderiyoruz. Seralarımızı yenilememiz, teknolojiyi artırmamız sonucunda yurt dışına da gönderme planlarımız mevcut" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Disneyland'ı görecekti... Eliz'in hayali yarım kaldı!
        Disneyland'ı görecekti... Eliz'in hayali yarım kaldı!
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Assange, ABD'ye iade edilecek mi?
        Assange, ABD'ye iade edilecek mi?
        Adalar'da mimoza isyanı!
        Adalar'da mimoza isyanı!
        Ölümle biten oyun!
        Ölümle biten oyun!
        Yunanistan'da çiftçiler sokağa çıktı
        Yunanistan'da çiftçiler sokağa çıktı
        Inter turu araladı!
        Inter turu araladı!
        Payı arttı, satışı düştü
        Payı arttı, satışı düştü
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Bakan Tunç: Öldürülen kedi 'Eros' davası yeniden görülecek
        Bakan Tunç: Öldürülen kedi 'Eros' davası yeniden görülecek
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Türkiye engelini kaldırdı
        Türkiye engelini kaldırdı
        TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!
        TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        MKE Ankaragücü, Icardi'yi şikayet etti
        MKE Ankaragücü, Icardi'yi şikayet etti

        Benzer Haberler

        Antalya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Antalya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
        Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
        Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
        GÜNCELLEME - Alanya'daki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Alanya'daki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
        Alanya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Alanya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Turizmciler AKTOB'un toplantısında buluştu
        Turizmciler AKTOB'un toplantısında buluştu