Kadınlar günü için suda 200 bin lale üretildi TÜRKİYE'dekesme çiçek sektörünün en büyük üretim merkezi Antalya'da, suda lale üretimi gerçekleştiriyor. Bir firmanın kış dönemi serada ürettiği laleler, özellikle özel günlerde büyük talep görüyor. 8 Mart Kadınlar Günü için de 200 bin adet, 7 renkte suda lale üretiliyor. Türkiye'nin en önemli kesme çiçek üretim merkezi Antalya'da, başta karanfil olmak üzere çeşitli çiçek türlerinin üretimi yapılıyor. Özellikle son yıllarda suda lale üretimi dikkati çekiyor. Bir firma, sadece saf su kullanarak, serada topraksız lale üretimi yapıyor. Serik ilçesine bağlı Belek bölgesinde faaliyet yürüten firma, 9 yıldır suda lale üretiyor. 500 metrekarelik serada, kimyasal ve gübre kullanılmayan üretimde Hollanda'da uygulanan model hayata geçirildi. Firma, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yurt içindeki süpermarket ve çiçekçilere 200 bin lale gönderdi. 8 Mart Kadınlar Günü için de 200 bin adet, 7 renkte suda lale üretiliyor. Her renkten birer tane konularak veya aynı renkteki buketler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel olarak hazırlanıyor. SOĞUK HAVA DEPOSUNDAN SERAYA Lale soğanlarının su kaplarında, soğuk hava deposunda 4 ile 8 hafta arasında 7- 8 derecede bekletilip, soğuklama ihtiyacı karşılandıktan sonra seraya çıkarıldığını anlatan Ziraat Mühendisi Anıl Yolcular, serada da su dolu kasalar içinde bekletilen lalelerin 21- 25 gün sonra hasadının yapıldığını kaydetti. 2 dönümlük serada, yaklaşık 4 aylık süreçte bu yıl 270 bin lale üretim hedefleri olduğunu belirten Yolcular, üretimde saf su dışında hiçbir şeyin kullanılmadığını kaydetti. KAPASİTESİ ARTIRILDI Suda lale projesinin lalenin ana vatanı Türkiye'ye geri döndürme projesi kapsamında geliştirildiğini anlatan Yolcular, bu projede istenilen aşamaya ulaştıklarını belirtti. 300 bin adet civarında başlattıkları ilk üretimin ardından bu yıl seraların da modernize edildiğini ve kapasiteyi 400 bine çıkardıklarını söyleyen Yolcular, "Üretime kasım ayında başlıyoruz. Kasım, aralık, ocak, şubat, mart aylarında yeni yıl, Sevgililer Günü ve Kadınlar Günü olarak planımız var. Sevgililer ve Kadınlar Günü'nde çok yoğun satışımız oluyor. Diğer zamanlarda da düzenli satışlarımız devam etmekte. Şu an için Türkiye'nin bütün illerine gönderiyoruz. Seralarımızı yenilememiz, teknolojiyi artırmamız sonucunda yurt dışına da gönderme planlarımız mevcut" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.02.2024 - 09:39 Güncelleme: 21.02.2024 - 09:45 facebook

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