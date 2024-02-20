GÜNCELLEME - Alanya'daki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ömer Karaman (42) yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Güllerpınarı Mahallesi'nde, 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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