Alanya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Güllerpınarı Mahallesi'nde, 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine biri ağır 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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