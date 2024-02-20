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        Alanya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 18:24 Güncelleme: 20.02.2024 - 18:24
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        Alanya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Güllerpınarı Mahallesi'nde, 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine biri ağır 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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