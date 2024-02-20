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        Tartıştığı sürücüyü motosikletle takip ederken kazada öldü

        ANTALYA'da Hüseyin Kav (17), arkadaşı Begüm G. ile bindikleri motosikletle seyir halindeyken bir sürücüyle yaşadığı tartışmanın ardından yaşanan kazada hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü Kaza, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki Masadağı bölgesinde meydana geldi. Geçen hafta bir yakını hayatını kaybeden Hüseyin Kav, Varsak'ta düzenlenen mevlide gitti. Burada yakınlarına yardım edip, yemek dağıtan Kav, ardından Kütükçü Mahallesi'nde evine dönmek için arkadaşı Begüm G. ile 07 AYY 81 plakalı motosikletine binerek yola çıktı. Kav'ın kullandığı motosiklet, Masadağı bölgesine geldiğinde, iddiaya göre 16 AVP 131 plakalı otomobilin sürücüsü ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Aracın yanında motosikletini durdurarak inen Kav, sürücü ile tartışmaya devam etti. Tartışmanın sona ermesiyle motosiklete binen Kav ve arkadaşı, aracın arkasından seyretmeye başladı. Kısa süre sonra Kav, kullandığı motosikletle tartıştığı otomobile yaklaştı. Bu sırada Kav'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle motosiklet üzerindeki ikili refüje savruldu. Ağır yaralanan Hüseyin Kav ve Begüm G.'yi gören diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan ikili yakındaki hastaneye götürüldü. Hüseyin Kav müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, Begüm G.'nin tedavisi ise devam ediyor. Kimliği açıklanmayan otomobilin sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı ise başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Hüseyin Kav'ın cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Kav'ın, sosyal medya hesabında, kaza yaptığı motosikletle daha önce yaptığı hareketlerin fotoğraflarını paylaştığı görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 12:08 Güncelleme: 20.02.2024 - 12:12
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        Tartıştığı sürücüyü motosikletle takip ederken kazada öldü
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        ANTALYA'da Hüseyin Kav (17), arkadaşı Begüm G. ile bindikleri motosikletle seyir halindeyken bir sürücüyle yaşadığı tartışmanın ardından yaşanan kazada hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü Kaza, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki Masadağı bölgesinde meydana geldi. Geçen hafta bir yakını hayatını kaybeden Hüseyin Kav, Varsak'ta düzenlenen mevlide gitti. Burada yakınlarına yardım edip, yemek dağıtan Kav, ardından Kütükçü Mahallesi'nde evine dönmek için arkadaşı Begüm G. ile 07 AYY 81 plakalı motosikletine binerek yola çıktı. Kav'ın kullandığı motosiklet, Masadağı bölgesine geldiğinde, iddiaya göre 16 AVP 131 plakalı otomobilin sürücüsü ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Aracın yanında motosikletini durdurarak inen Kav, sürücü ile tartışmaya devam etti. Tartışmanın sona ermesiyle motosiklete binen Kav ve arkadaşı, aracın arkasından seyretmeye başladı. Kısa süre sonra Kav, kullandığı motosikletle tartıştığı otomobile yaklaştı. Bu sırada Kav'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle motosiklet üzerindeki ikili refüje savruldu. Ağır yaralanan Hüseyin Kav ve Begüm G.'yi gören diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan ikili yakındaki hastaneye götürüldü. Hüseyin Kav müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, Begüm G.'nin tedavisi ise devam ediyor. Kimliği açıklanmayan otomobilin sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı ise başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Hüseyin Kav'ın cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Kav'ın, sosyal medya hesabında, kaza yaptığı motosikletle daha önce yaptığı hareketlerin fotoğraflarını paylaştığı görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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