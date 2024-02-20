Antalya'nın fethinin 817. yıl dönümü etkinliklerle kutlanacak

Antalya'nın fethinin 817. yıl dönümü dolayısıyla 3-5 Mart'ta yapılacak kutlama ve etkinliklere ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Antalya Valiliği, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle gerçekleştirilecek etkinlik programını açıklamak için Vali Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ile il protokolü Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilerle bir araya geldi.

Vali Şahin, "Antalya'nın fethinin tarihi değerine ve bizim için önemine yaraşır bir şekilde etkinliklerle kutlanmasını sağlamak üzere bazı faaliyetleri gerçekleştireceğiz. 817 yıldır Akdeniz bizim vatanımız yurdumuz oldu. Bu gerçekten kutlanmayı hak eden bir tarihtir. Biz de bunun hakkını vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Atatürk'ün "Türk genci ecdadını tanıdıkça kendinde büyük işler yapacak kuvvet bulacaktır" sözünü hatırlatan Şahin, "Bizim de yapmaya çalıştığımız Atatürk'ümüzün bu sözünü yerine getirmek, evlatlarımıza bu büyük medeniyetin bir parçası olduğunu hatırlatmak ve Antalya gibi bu vatanın güzide parçasının fethini şanına yaraşır bir şekilde kutlamak. Bunun için hazırlanıyoruz. Bu günü artık geleneksel hale getirmek için arayış içerisindeyiz." dedi.

3 Mart'ta başlayıp 5 Mart'ta son bulacak kutlamalarda fetih koşusu, fetih sempozyumu, Selçuklu'dan bugüne emanet sergisi, halk oyunları gösterisi, yürüyüş, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Komutanlığı gösterisi, Selçuklu mutfağı tarifleri sunumu yapılacak.