Türkiye'de 8 yılda 3 bin 223 deniz aracı kazası oldu TÜRKİYE'de2016-2023 yıllarında 3 bin 223 deniz aracı kazasında 677 kişi ölü bulundu, 390 kişi kayboldu, 24 bin 975 kişi sağ kurtarıldı. Marmara Denizi'nde batan kargo gemisi sonrası Türkiye'de, denizcilik faaliyetlerinin yarattığı doğal ve insani tehditler algısından uzak olunmayı ifade eden 'deniz güvenliği' kavramı dikkati çekti. Üç tarafı denizle çevrili Türkiye'de, denizcilik faaliyetlerinin sorunsuz sürdürülebilmesi açısından 'deniz güvenliği' kavramı, son dönemlerde önem kazandı. Deniz güvenliğini tehdit eden en büyük unsur arasında yer alan gemi kazaları, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde yaşanan olaylar ile yeniden gündeme geldi. 2023'TE 240 DENİZ ARACI KAZASI OLDU Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre; 2023'te Türkiye'de 240 deniz aracı kazası oldu. Bu kazalarda 727 kişi sağ kurtarıldı, 19 kişi ölü bulundu, 42 kişi kayboldu, 25 kişi de yaralandı. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 2016 yılından itibaren Deniz Kaza Bilgi Sistemi'nden (DKBS) derlediği verilere göre; Türkiye'de 2016-2023 yıllarında 3 bin 223 deniz aracı kazasında 677 kişi ölü bulundu, 390 kişi kayboldu, 24 bin 975 kişi sağ kurtarıldı. Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin kaza-olay istatistiklerine göre; Türkiye'de 2016'dan itibaren deniz kaza araçlarında hayatını kaybeden, sağ olarak kurtarılan kaybolan ve yaralananların sayısı şöyle: "2022'de deniz aracı kazası 291, sağ kurtarılan kişi sayısı 1404, ölü bulunan kişi sayısı 53, yaralı sayısı 69, kaybolan kişi sayısı 39. 2021'de deniz aracı kazası 690, sağ kurtarılan kişi sayısı 2 bin 97, ölü bulunan kişi sayısı 71, yaralı sayısı 47, kaybolan kişi sayısı 30. 2020'de deniz aracı kazası 599, sağ kurtarılan kişi sayısı 1445, ölü bulunan kişi sayısı 120, yaralı sayısı 16, kaybolan kişi sayısı 41. 2019'da deniz aracı kazası 485, sağ kurtarılan kişi sayısı 2 bin 403, ölü bulunan kişi sayısı 85, kaybolan kişi sayısı 54. 2018'de deniz aracı kazası 161, sağ kurtarılan kişi sayısı 602, ölü bulunan kişi sayısı 17, kaybolan kişi sayısı 22. 2017'de deniz aracı kazası 277, sağ kurtarılan kişi sayısı 2 bin 961, ölü bulunan kişi sayısı 129, kaybolan kişi sayısı 66. 2016'da deniz aracı kazası 480, sağ kurtarılan kişi sayısı 13 bin 336, ölü bulunan kişi sayısı 183, kaybolan kişi sayısı 96."

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.02.2024 - 10:29 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:33 facebook

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