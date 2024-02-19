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        2 çocuk annesi öldürüldü; eski eşi gözaltında (2)

        TUTUKLANDI Antalya'nınManavgat ilçesinde 2 çocuk annesi Banu Uzun'un evinde tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan eski eşi Erdal Al'ın polis merkezindeki ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtildi. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan Erdal Al, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından sorgusu yapılan Erdal Al, sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 'AVRADI ÖLDÜRDÜM' Erdal Al'ın eski eşi Banu Uzun'u öldürüp evden ayrıldıktan sonra babasına, "Avradı öldürdüm" diye sosyal medya uygulamasından mesaj yazdığı belirlendi. Diğer taraftan hayatını kaybeden Banu Uzun'un kış sezonu nedeniyle şu anda kapalı olan çalıştığı otelin birim müdürüne telefon açarak, otelin ne zaman açılacağı ve personel alımlarının ne zaman başlayacağını sorduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 20:29 Güncelleme: 19.02.2024 - 20:33
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        2 çocuk annesi öldürüldü; eski eşi gözaltında (2)
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        TUTUKLANDI Antalya'nınManavgat ilçesinde 2 çocuk annesi Banu Uzun’un evinde tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan eski eşi Erdal Al’ın polis merkezindeki ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtildi. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan Erdal Al, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından sorgusu yapılan Erdal Al, sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. 'AVRADI ÖLDÜRDÜM' Erdal Al'ın eski eşi Banu Uzun’u öldürüp evden ayrıldıktan sonra babasına, “Avradı öldürdüm” diye sosyal medya uygulamasından mesaj yazdığı belirlendi. Diğer taraftan hayatını kaybeden Banu Uzun’un kış sezonu nedeniyle şu anda kapalı olan çalıştığı otelin birim müdürüne telefon açarak, otelin ne zaman açılacağı ve personel alımlarının ne zaman başlayacağını sorduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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