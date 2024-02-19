Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi. Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Regnum Carya ve National Golf Kulübü sahalarında düzenlenen ve 3 gün süren turnuvaya 20 ülkeden 30'u profesyonel 120 golfçü katıldı. Sporcuların 3 gün boyunca 54 çukurda şampiyon olabilmek için mücadele ettiği turnuvada erkeklerde Juergen Worz, kadınlarda İrina Nesterova birinci oldu. Birinciler 5 bin Euro ödülün de sahibi oldu. Takımlar sıralamasında ise Taner Yamaç, Emre Şafak, Yasin Şafak ve Thomas Engel'den oluşan takım birinci oldu. Toplam 80 bin Euro ödülün dağıtıldığı turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri Regnum Carya Golf Kulübü Genel Müdürü Hasan Ceylan tarafından verildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.02.2024 - 16:35 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:40 facebook

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