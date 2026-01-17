Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

        Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 14:45 Güncelleme: 17.01.2026 - 14:45
        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu
        Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Havanın 19 derece, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü, nem oranının yüzde 36'ya ulaştığı kentte güneşli hava hakim oldu.

        Güneşli havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi.

        Bazı vatandaşlar ise Konyaaltı Sahili'nde denize girerek güneşlendi.

        Birçok kişi sahilde yürüyüş yaparken bazıları kürek sörfü yapmayı tercih etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

