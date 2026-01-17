Habertürk
        Alanya'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Giriş: 17.01.2026 - 14:05 Güncelleme: 17.01.2026 - 14:05
        Alanya'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
        Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galip D. idaresindeki 09 AIC 924 plakalı kamyon, Avsallar Mahallesi'nde aynı yönde ilerleyen Alanya Belediyesine ait Hilmi Ö'nün kullandığı 07 ASJ 492 plakalı çöp kamyonuyla çarpıştı.

        Kontrolden çıkan çöp kamyonu, park halindeki 07 AUN 880 plakalı elektrikli motosiklete çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, çöp kamyonu sürücüsü ile Mehmet G. ve Hüseyin U. yaralandı.

        Yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı, kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Öte yandan, kaza bölgedeki bir otelin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

