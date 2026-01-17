Alanya'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi. Galip D. idaresindeki 09 AIC 924 plakalı kamyon, Avsallar Mahallesi'nde aynı yönde ilerleyen Alanya Belediyesine ait Hilmi Ö'nün kullandığı 07 ASJ 492 plakalı çöp kamyonuyla çarpıştı. Kontrolden çıkan çöp kamyonu, park halindeki 07 AUN 880 plakalı elektrikli motosiklete çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, çöp kamyonu sürücüsü ile Mehmet G. ve Hüseyin U. yaralandı. Yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı, kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan, kaza bölgedeki bir otelin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

