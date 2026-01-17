Antalya'da izcilik eğitimi başvuruları başladı

Habertürk
        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleceğin izcilerinin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen 7. dönem İzcilik Eğitimi Programı'na başvurular başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve gönüllülük esasına dayalı program, 11-15 yaşları arasındaki gençlere yönelik düzenleniyor.

        İzci adayları, Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde, temel izcilik bilgileri, izci andı ve türesi, düğümler, oyunlar, çadır kurma ve temel kampçılık konularında eğitim alacak.

        Çocukların zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal, duygusal ve karakter gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan eğitim, 26-30 Ocak'ta ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

