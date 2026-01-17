Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketine yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlı adliyede

        Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı şirket üzerinden usulsüz harcamalarla yaklaşık 399 milyon 507 bin lira kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla ilgili gözaltına alınan 14 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 12:29 Güncelleme: 17.01.2026 - 12:29
        
        Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı şirket üzerinden usulsüz harcamalarla yaklaşık 399 milyon 507 bin lira kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla ilgili gözaltına alınan 14 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret AŞ üzerinden yapılan harcamalara ilişkin "nitelikli zimmet", "edimin ifasına fesat karıştırma", "denetim görevinin ihmali", "güveni kötüye kullanma" ve "haksız mal edinme" iddialarıyla gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        - Olay

        Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı "ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret AŞ üzerinden usulsüz harcamalarla yaklaşık 399 milyon 507 bin lira kamu zararına yol açıldığı" iddialarıyla ilgili 14 Ocak'ta aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'in de bulunduğu 22 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, 14 kişi gözaltına alınmıştı.

        Zanlılardan 4'ünün ifadelerinin alınması amacıyla davet edildiği, 2'sinin ise yurt dışında olduğu ve 1'inin de yeni ameliyat olması nedeniyle gözaltı işlemi yapılmadığı bildirilmişti.

        Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen mülkiye başmüfettişi tarafından hazırlanan rapor ile savcılık talimatıyla düzenlenen bilirkişi raporunda, ALDAŞ şirketi üzerinden yapılan usulsüz harcamalara ilişkin olarak toplamda 399 milyon 507 bin 249 lira 78 kuruşluk kamu zararı tespit edildiği belirtilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

