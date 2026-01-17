Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Yarıyıl tatiline giren çocuklara "sağlıklı beslenme ve düzenli uyku" tavsiyesi

        AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, güçlü bağışıklık için çocukların kahvaltısız güne başlamamaları, günde C vitamini içeren meyve-sebze tüketmeleri ve mevsime uygun giyime dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 11:23 Güncelleme: 17.01.2026 - 11:23
        Yarıyıl tatiline giren çocuklara "sağlıklı beslenme ve düzenli uyku" tavsiyesi
        Özkan, AA muhabirine, ülke genelinde olduğu gibi Antalya'da da mevsimden kaynaklı gribal enfeksiyonların yaşandığını belirtti.

        Enfeksiyonlara ve soğuk algınlığına yakalanmamak için önlem alınması gerektiğini dile getiren Özkan, "Mevsim geçişlerinde özellikle giyime, düzenli uykuya ve beslenmeye dikkat etmeliyiz. Mevsim dönüşlerinde gribal enfeksiyonlar ön plana çıkıyor. Özellikle beslenmeyi çok önemsiyoruz. Sabah düzenli, bol proteinli kahvaltı yapılması, öğle ve akşam öğünlerine dikkat edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

        Çocukların karnelerini alıp yarıyıl tatiline girdiklerini ifade eden Özkan, eğitim öğretim dönemi başladığında bağışıklığın güçlü kalmasının önemli olduğunu vurguladı.

        - Tatilde çocuklara sağlıklı beslenme menüsü

        Özkan, son zamanlarda mevsim normallerini zorlayan soğuk havayla karşı karşıya kalındığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Beslenme, herkes için önemli ama çocuklarımız için çok daha önemli. Hem hayatlarını idame ettirmeleri hem de gelişimleri için özellikle dengeli beslenmek çok önemli. Güçlü bağışıklık için çocukların kahvaltısız güne başlamaması gerekiyor. Günde 2 bardak sütü mutlaka içsinler. Yumurta, mutlaka sabah kahvaltılarında olsun. Günde C vitamini içeren birkaç öğün meyve ve sebze tüketmeleri gerekiyor. Haftada iki kez mutlaka balık, günde bir defa etli beslenme, protein kaynağı bakımından çok önemli."

        Beslenme ve uyku düzeninin yanında hijyenin de çok önemli olduğunu dile getiren Özkan, "Okullarda özellikle el hijyenine çok önem veriyoruz. Yetişkinler için de çocuklar için de el yıkamak çok önemli. Hasta ve gribal enfeksiyonu olan çocukların mümkün mertebe okula gönderilmemesi, bulaşıcı hastalıkların ve basit gribal enfeksiyonların yayılmasını önlemek bakımından önemli." dedi.

        - "İnsanlar denize yazın girsin, kışın sıkı giyinsin"

        Özkan, kış ayları olmasına rağmen bazı kişilerin denize girdiklerini söyledi.

        Bunun sağlığı riske atabileceği uyarısında bulunan Özkan, "Bu işin meraklıları varsa onlara söyleyecek sözüm yok ama genel olarak önerim şudur: 'Yazın yaz meyvesi, kışın kış meyvesi' diyoruz. Aynı şekilde insanlar denize yazın girsin, kışın sıkı giyinsin istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

