Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 10:50 Güncelleme: 17.01.2026 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        M.T.I'nın kullandığı 07 LNC 55 plakalı otomobil ile Kadir Akbulut idaresindeki 07 CEF 424 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile motosikletteki M.D. ve otomobilde bulunan İ.I. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Akbulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Antalya'da kardeş kurşunu

        Benzer Haberler

        Akdeniz Üniversitesi, bilirkişilik eğitiminde de öncü
        Akdeniz Üniversitesi, bilirkişilik eğitiminde de öncü
        Kaskını kız arkadaşına verdiği feci kazada hayatını kaybetti Sosyal medya f...
        Kaskını kız arkadaşına verdiği feci kazada hayatını kaybetti Sosyal medya f...
        Gazipaşa'da motosiklet kazası: 1 yaralı
        Gazipaşa'da motosiklet kazası: 1 yaralı
        Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulunmasıyla ilgili 1 tutuklama Araç iç...
        Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulunmasıyla ilgili 1 tutuklama Araç iç...
        Karne almaya giderken kaza yapan lise öğrencilerinden biri öldü, diğeri ise...
        Karne almaya giderken kaza yapan lise öğrencilerinden biri öldü, diğeri ise...
        Antalya'da karne günü hüzün günü oldu Acılı anne gözyaşları arasında oğlunu...
        Antalya'da karne günü hüzün günü oldu Acılı anne gözyaşları arasında oğlunu...