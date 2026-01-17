Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



M.T.I'nın kullandığı 07 LNC 55 plakalı otomobil ile Kadir Akbulut idaresindeki 07 CEF 424 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda çarpıştı.



Kazada, sürücüler ile motosikletteki M.D. ve otomobilde bulunan İ.I. yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Hastaneye kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Akbulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​



