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        Kedi katilinin tutuklanması için 250 bin imza

        İSTANBUL Başakşehir'de asansör içerisinde 'Eros' isimli kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'ın tutuklanması için 'change.org.tr' üzerinden başlatılan kampanyada, 250 bine yakın imza toplandı. İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yılbaşı gecesi asansörde Eros adlı kediyi tekmeleyip öldüren İbrahim Keloğlan, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra hükmün açıklanması ertelenip serbest bırakıldı. Duruma yönelik tepkiler yurt geneline yayıldı. İstanbul dışında Antalya, Ankara, İzmir ve Hatay gibi illerde de hayvansever dernekleri tarafından eylemler düzenlendi. Hayvanseverler tarafından dünyaca yaygın imza kampanyası platformu 'change.org.tr' üzerinden de #ibrahimkeloğlantutuklansın #KediKatili etiketleri ve başlığıyla imza kampanyası başlatıldı. Kampanyanın açıklamasında, "İstanbul'da oturduğu sitenin asansörüne giren bir kediyi altı dakika boyunca döverek öldüren İbrahim Keloğlan, bir yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, iyi hal indirimi yaparak cezayı bir yıl üç aya düşürdü. Bu kararı yok hükmünde sayıyor ve bu yanlıştan dönülmesini talep ediyoruz. Bunun iyi hali olamaz, olmamalı. Hayvanlara yönelik işlenen her türlü suç ve suistimale karşı caydırıcı cezalar uygulanmalıdır" ifadeleri yer aldı. Kampanya kapsamında Keloğlan'ın tutuklanması için imza atanların sayısı kısa sürede 250 bine yaklaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 16:23 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:27
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        Kedi katilinin tutuklanması için 250 bin imza
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        İSTANBUL Başakşehir'de asansör içerisinde 'Eros' isimli kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'ın tutuklanması için 'change.org.tr' üzerinden başlatılan kampanyada, 250 bine yakın imza toplandı. İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yılbaşı gecesi asansörde Eros adlı kediyi tekmeleyip öldüren İbrahim Keloğlan, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra hükmün açıklanması ertelenip serbest bırakıldı. Duruma yönelik tepkiler yurt geneline yayıldı. İstanbul dışında Antalya, Ankara, İzmir ve Hatay gibi illerde de hayvansever dernekleri tarafından eylemler düzenlendi. Hayvanseverler tarafından dünyaca yaygın imza kampanyası platformu 'change.org.tr' üzerinden de #ibrahimkeloğlantutuklansın #KediKatili etiketleri ve başlığıyla imza kampanyası başlatıldı. Kampanyanın açıklamasında, “İstanbul'da oturduğu sitenin asansörüne giren bir kediyi altı dakika boyunca döverek öldüren İbrahim Keloğlan, bir yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, iyi hal indirimi yaparak cezayı bir yıl üç aya düşürdü. Bu kararı yok hükmünde sayıyor ve bu yanlıştan dönülmesini talep ediyoruz. Bunun iyi hali olamaz, olmamalı. Hayvanlara yönelik işlenen her türlü suç ve suistimale karşı caydırıcı cezalar uygulanmalıdır" ifadeleri yer aldı. Kampanya kapsamında Keloğlan'ın tutuklanması için imza atanların sayısı kısa sürede 250 bine yaklaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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