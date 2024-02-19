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        Antalya'da yapımı tamamlanan Manavgat Yeşildağ Barajı'nda su tutulmaya başlandı

        Antalya'da Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce tamamlanan Manavgat Yeşilbağ Barajı'nda su tutulmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 15:29 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:29
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        Antalya'da yapımı tamamlanan Manavgat Yeşildağ Barajı'nda su tutulmaya başlandı
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        Antalya'da Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce tamamlanan Manavgat Yeşilbağ Barajı'nda su tutulmaya başlandı.

        DSİ Antalya 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalıştıklarını kaydetti.

        Baraj ve göletlerin çiftçilerin bereketli bir hasat dönemi geçirmeleri açısından önemli bir rol üstlendiğini belirten Balta, "Antalya her ne kadar turizm şehri olarak ün yapmış olsa da tarım alanında da ülkemizde birçok konuda başı çeken illerimizdendir. Bu barajlar sayesinde üreticilerimizin ürün yelpazeleri genişliyor ve o illerimiz hızlı bir şekilde kalkınıyor. Çiftçimiz daha çeşitli ve verimli ürün elde edince ekonomik olarak daha refah bir duruma geliyor, çiftçimiz kazanınca da ülkemiz kazanıyor." dedi.

        Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu gövde tipinde inşa edilen, temelden yüksekliği 35,30 metre, talvegden yüksekliği 33 metre, 1 milyon 200 bin metreküp depolama hacmi ile 2 bin 580 dekar araziye can suyu verecek Yeşilbağ Barajı'nın tamamlandığını vurgulayan Balta, burada su tutulmaya başlandığını, sulama inşaatının da devam ettiğini aktardı.

        Balta, milli ekonomiye 9 milyon lira katkı sağlayacak projenin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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