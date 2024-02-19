Dünya Amatör Golfçüler Türkiye Şampiyonası Finali Antalya'da yapıldı

Turnuva sonunda düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri şampiyonanın direktörü Bekir Kara ve turizmci Mehmet Aygün tarafından verildi.

Turnuvada A Kategorisinde Durmuş Keçeli, B Kategorisinde Güzel Yusupova, C Kategorisinde Fatime İnce, D Kategorisinde Nazlı Nazmiye Erdoğan ve E Kategorisinde Sinem Saraçoğlu birinci oldu.

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