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        Dünya Amatör Golfçüler Türkiye Şampiyonası Finali Antalya'da yapıldı

        Antalya'da Golf Mad tarafından düzenlenen Dünya Amatör Golfçüler Türkiye Şampiyonası Finali sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 09:36 Güncelleme: 19.02.2024 - 09:56
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        Dünya Amatör Golfçüler Türkiye Şampiyonası Finali Antalya'da yapıldı
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        Antalya'da Golf Mad tarafından düzenlenen Dünya Amatör Golfçüler Türkiye Şampiyonası Finali sona erdi.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki Cullinan Links Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvada 60 amatör golfçü mücadele etti.

        İki gün süren turnuva sonunda kategorilerinde birinciliği elde eden 5 amatör golfçü, 25 Ekim-2 Kasım 2024 tarihlerinde Tayland'ın Phuket kentinde düzenlenecek Dünya Amatör Golfçüler Finali'nde mücadele etmeye hak kazandı.

        Turnuvada A Kategorisinde Durmuş Keçeli, B Kategorisinde Güzel Yusupova, C Kategorisinde Fatime İnce, D Kategorisinde Nazlı Nazmiye Erdoğan ve E Kategorisinde Sinem Saraçoğlu birinci oldu.

        Turnuva sonunda düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri şampiyonanın direktörü Bekir Kara ve turizmci Mehmet Aygün tarafından verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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