Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Deprem sonrası çocuklarıyla yerleştiği Antalya'da, işsiz ve yuvasız kaldı

        KAHRAMANMARAŞ depremlerinden sonra yaşadığı Gaziantep'i terk eden kuaför Özlem Kar (35), çocukları İrem (17), Kerem (14), Erdem (12), Ecem (8) ile Antalya'ya yerleşti. Burada çalıştığı fabrikanın bahçesindeki 10 metrekarelik konteynerde çocukları ile kalan Kar, işten çıkarıldı. Fabrika sahibinin 'konteyneri boşaltın' demesi üzerine çaresiz kalan Kar, "Sürekli çalışabileceğim bir işim yok. Çocuklarımın geleceği için yardım rica ediyorum" dedi. Gaziantep'te 4 yıl önce eşinden boşanan kuaför Özlem Kar, 4 çocuğu ile annesinin yanına yerleşti. Özlem Kar, annesi ile anlaşmazlık yaşayınca çocukları İrem, Kerem, Erdem ve Ecem ile işlettiği kuaför dükkanında yaşamaya başladı. Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerde iş yeri hasar gören Özlem Kar, çocuklarıyla Antalya'ya getirilerek, Akdeniz Üniversitesi kampüsündeki öğrenci yurduna yerleştirildi. 10 METREKARELİK KONTEYNERE YERLEŞTİRİLDİ Özlem Kar, Antalya'daki yurtta bir süre kaldıktan sonra çocuklarını da alarak Gaziantep'e döndü ve tekrar annesinin yanında kalmaya başladı. Bu süreçte iş arayan Kar, yaptığı görüşmeler sonucu Manavgat'ta bir fabrikada iş buldu. 2 hafta önce çocuklarıyla tekrar Manavgat'a gelen Kar, işe başladığı plastik fabrikasının bahçesinde işçiler için konulan 10 metrekarelik konteynere yerleştirildi. Çocuklarıyla konteynerde yaşamaya çalışan Kar, geçen hafta çalışma şartlarına ayak uyduramadığı gerekçesiyle işten çıkarılırken, erkek işçiler geleceği için konteyneri de boşaltması istendi. 'ÇOCUKLARIMI OKUTAMIYORUM' En kısa sürede konteyneri boşaltması istenen Özlem Kar, çaresiz kaldığını, fabrikada çalışmakta zorlansa da çocukları için her zorluğu çekmeye razı olduğunu söyledi. Çocuklarının eğitimi için endişeli olduğunu anlatan Kar, "6 Şubat depreminde her şeyimi kaybettim. Çocuklarımın geçiminde çok sorunlar yaşıyorum. 1 oda yerde kalıyoruz, çocuklarımı okutmam lazım, hiçbirini okutamıyorum. Sürekli çalışabileceğim bir işim yok. Çocuklarımın geleceği için yardım rica ediyorum" dedi. 'ANNEME HER ZAMAN GURUR VERMEK İSTEDİM' Annesi fabrikada çalışırken konteynerde kardeşlerine bakan İrem Taşbaş, en büyük hayalinin avukatlık olduğunu gözyaşları içinde anlattı. İrem Taşbaş, "Bir evimiz olmadığı için bu hedefimi gerçekleştirmek biraz zor. Bir yerleşim yeri bulursak, hedefime kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Hatta bu zamana kadar okulumdan da çok övgüler aldım. Takdir belgesi bir öğrenci için çok gurur verici. Anneme her zaman gurur vermek istedim, annemin benimle gurur duymasını istedim ve her zaman da başardım. Benim için okuldan daha önemli bir şey yok. Çünkü bir çocuğun geleceği kendi ellerindedir, ben de okuluma devam etmek istiyorum" diye konuştu. 'EV HANIMI GİBİYİM' Kaldıkları konteynerde ders çalışma ortamı olmadığını anlatan Taşbaş, "Ev hanımı gibiyim, çünkü kardeşlerime bakmak zorundayım, annem çalışıyor. Bulaşık, çamaşır konularında tabii ki annemden yardım alıyorum. Ama bir öğrenci gibi geçmiyor hayatım, ders çalışmak için elverişli bir yerim yok" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 17:17 Güncelleme: 18.02.2024 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deprem sonrası çocuklarıyla yerleştiği Antalya'da, işsiz ve yuvasız kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ depremlerinden sonra yaşadığı Gaziantep'i terk eden kuaför Özlem Kar (35), çocukları İrem (17), Kerem (14), Erdem (12), Ecem (8) ile Antalya'ya yerleşti. Burada çalıştığı fabrikanın bahçesindeki 10 metrekarelik konteynerde çocukları ile kalan Kar, işten çıkarıldı. Fabrika sahibinin 'konteyneri boşaltın' demesi üzerine çaresiz kalan Kar, "Sürekli çalışabileceğim bir işim yok. Çocuklarımın geleceği için yardım rica ediyorum" dedi. Gaziantep'te 4 yıl önce eşinden boşanan kuaför Özlem Kar, 4 çocuğu ile annesinin yanına yerleşti. Özlem Kar, annesi ile anlaşmazlık yaşayınca çocukları İrem, Kerem, Erdem ve Ecem ile işlettiği kuaför dükkanında yaşamaya başladı. Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerde iş yeri hasar gören Özlem Kar, çocuklarıyla Antalya'ya getirilerek, Akdeniz Üniversitesi kampüsündeki öğrenci yurduna yerleştirildi. 10 METREKARELİK KONTEYNERE YERLEŞTİRİLDİ Özlem Kar, Antalya'daki yurtta bir süre kaldıktan sonra çocuklarını da alarak Gaziantep'e döndü ve tekrar annesinin yanında kalmaya başladı. Bu süreçte iş arayan Kar, yaptığı görüşmeler sonucu Manavgat'ta bir fabrikada iş buldu. 2 hafta önce çocuklarıyla tekrar Manavgat'a gelen Kar, işe başladığı plastik fabrikasının bahçesinde işçiler için konulan 10 metrekarelik konteynere yerleştirildi. Çocuklarıyla konteynerde yaşamaya çalışan Kar, geçen hafta çalışma şartlarına ayak uyduramadığı gerekçesiyle işten çıkarılırken, erkek işçiler geleceği için konteyneri de boşaltması istendi. 'ÇOCUKLARIMI OKUTAMIYORUM' En kısa sürede konteyneri boşaltması istenen Özlem Kar, çaresiz kaldığını, fabrikada çalışmakta zorlansa da çocukları için her zorluğu çekmeye razı olduğunu söyledi. Çocuklarının eğitimi için endişeli olduğunu anlatan Kar, "6 Şubat depreminde her şeyimi kaybettim. Çocuklarımın geçiminde çok sorunlar yaşıyorum. 1 oda yerde kalıyoruz, çocuklarımı okutmam lazım, hiçbirini okutamıyorum. Sürekli çalışabileceğim bir işim yok. Çocuklarımın geleceği için yardım rica ediyorum" dedi. 'ANNEME HER ZAMAN GURUR VERMEK İSTEDİM' Annesi fabrikada çalışırken konteynerde kardeşlerine bakan İrem Taşbaş, en büyük hayalinin avukatlık olduğunu gözyaşları içinde anlattı. İrem Taşbaş, "Bir evimiz olmadığı için bu hedefimi gerçekleştirmek biraz zor. Bir yerleşim yeri bulursak, hedefime kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Hatta bu zamana kadar okulumdan da çok övgüler aldım. Takdir belgesi bir öğrenci için çok gurur verici. Anneme her zaman gurur vermek istedim, annemin benimle gurur duymasını istedim ve her zaman da başardım. Benim için okuldan daha önemli bir şey yok. Çünkü bir çocuğun geleceği kendi ellerindedir, ben de okuluma devam etmek istiyorum" diye konuştu. 'EV HANIMI GİBİYİM' Kaldıkları konteynerde ders çalışma ortamı olmadığını anlatan Taşbaş, "Ev hanımı gibiyim, çünkü kardeşlerime bakmak zorundayım, annem çalışıyor. Bulaşık, çamaşır konularında tabii ki annemden yardım alıyorum. Ama bir öğrenci gibi geçmiyor hayatım, ders çalışmak için elverişli bir yerim yok" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Cinsel saldırı ve darp suçlamasıyla tutuklandı, rapordaki detayla tahliye oldu
        Cinsel saldırı ve darp suçlamasıyla tutuklandı, rapordaki detayla tahliye oldu
        Navalny'nin ölümünün ardından eşinden ilk paylaşım
        Navalny'nin ölümünün ardından eşinden ilk paylaşım
        Yol verme tartışması! Taksiciden iki kurşun
        Yol verme tartışması! Taksiciden iki kurşun
        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Aboubakar ve Masuaku sahne alıyor!
        Aboubakar ve Masuaku sahne alıyor!
        Sevda Ferdağ toprağa verildi
        Sevda Ferdağ toprağa verildi
        Aykırı başkanın tartışma yaratan 'devrimleri'
        Aykırı başkanın tartışma yaratan 'devrimleri'
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        Trump dev para cezasının ardından yeni markasını tanıttı
        Trump dev para cezasının ardından yeni markasını tanıttı
        Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i
        Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Galibiyet Kartal'a yazar"
        "Galibiyet Kartal'a yazar"
        Kazadan yasak aşk çıktı! Kanlı sopa 1,5 yıl sonra ele verdi
        Kazadan yasak aşk çıktı! Kanlı sopa 1,5 yıl sonra ele verdi
        Haluk Levent'e 'Vatanseverlik Ödülü'
        Haluk Levent'e 'Vatanseverlik Ödülü'
        Lahey'de polis araçları ateşe verildi!
        Lahey'de polis araçları ateşe verildi!
        Atatürk'e vize verdi
        Atatürk'e vize verdi

        Benzer Haberler

        Alanyaspor - Adana Demirspor maçının ardından
        Alanyaspor - Adana Demirspor maçının ardından
        Antalya'da güneşi havada sahil doldu
        Antalya'da güneşi havada sahil doldu
        'Yol verme' kavgasında motosikletliyi tabancayla vurup yaraladı
        'Yol verme' kavgasında motosikletliyi tabancayla vurup yaraladı
        Alanyaspor - Adana Demirspor: 3-3
        Alanyaspor - Adana Demirspor: 3-3
        Haluk Görgün: Türk savunma sanayinin küresel konumdaki pozisyonunu geliştir...
        Haluk Görgün: Türk savunma sanayinin küresel konumdaki pozisyonunu geliştir...
        Kanser tedavisi gören futbolcu hayatını kaybetti
        Kanser tedavisi gören futbolcu hayatını kaybetti