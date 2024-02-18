Alanyaspor - Adana Demirspor maçının ardından Süper Lig'in 26'ıncı hafta maçında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu. Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ilk yarıda istedikleri gibi oynayarak avantajlı bir skor elde ettiklerini ancak ikinci yarıda beklenmedik bir düşüş yaşadıklarını belirtti. Tekke, "İkinci yarı tamamen oynamaktan vazgeçen, ikinci toplardan kazandığı topla oynamaya çalışan bir Alanyaspor vardı. Kırılma anı bana göre savunma yaparken Adana Demirspor'a çok absürt bir penaltı verişimiz ve sonrasında ikinci golü hafta boyunca savunmasına çalıştığımız, bir pozisyonda hata yaparak, cezalandırılışımız. Son dakikadaki yediğimiz gole nasip diyebiliriz ancak neticesinde kaybedilmiş iki puan gibi gözüküyor" diye konuştu. "BUGÜN OYNAMAKTAN VAZGEÇTİK" Sisto'yu sarı kart görmesi nedeniyle oyundan almak zorunda kaldığını ve takımın oynamaktan vazgeçtiğini belirten Fatih Tekke, bu durumun kendisini üzdüğünü dile getirdi. Kendilerinin oynamaya çalışan bir takım olduklarını ve ne olursa olsun oynamaya devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Tekke, ancak bu maçta bunu başaramadıklarını söyledi. Tekke konuşmasına şu sözlerle devam etti: "İkinci yarı Adana Demirspor bence çok fazla şans yakaladı. Nedeni özellikle Sisto'yu değişmek zorunda kalışım. Sisto'yu değişme sebebim sarı kartının oluşuydu. Oynamaktan vazgeçişimiz sonrasında savunma ve savunmada ne yapabiliriz ki? Benim hiç istemediğim şey bu. Biz, oynamaya çalışan bir takımız, oynamalıyız. Ne olursa olsun, skor ne olursa olsun oynamaya çalışmalıyız. Bugün ikinci yarı için aynı şeyleri söyleyemem. Bugün ondan vazgeçtik." "YERLEŞİK SAVUNMA PROBLEMLERİNİ ÇÖZEMEDİK" Takımının yerleşik savunma konusundaki problemlerinin hala devam ettiğini ve bu konuda ne kadar çalışsalar da sorunların çözülmediğini ifade eden Tekke, "Geldiğimizden bu yana söylediğim gibi yerleşik savunma da problemlerimiz hala devam ediyor. Bunlar için ne kadar çalışsak da hala bu problemler devam ediyor. Bugün de bu konuda cezalandırıldık. Nasip değilmiş. Önümüzde yine oynamaya çalışan iyi oyunculardan kurulu Fatih Karagümrük maçı var. Umarım inşallah burada kaybettiğimiz iki puanı da telafi ederiz" diyerek sözlerini noktaladı. HİKMET KARAMAN: PES ETMEYİP BERABERLİĞİ SAĞLADIK Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, 2-0'dan geri dönüp önce 2-2'yi yakalayarak daha sonra 3-2'den tekrar 3-3'ü elde etmelerinin kolay olmadığını vurgulayarak, oyuncularını bu başarılarından dolayı tebrik etti. Maçtaki momentumun ve motivasyonun önemine değinen Karaman, oyuncularının pes etmeyip mücadele ettiğini ve sonuçta 3-3'lük beraberliği sağladıklarını belirterek, "2-2'yi yakalamışsın. Oyunun momentumu, oyunun temposu, oyunun motivasyonu size geçmişken 3-2 olduğu zaman demoralize olup peşinden dördü de yiyebilirsiniz. Ama oyuncularımız bırakmadı, 3-3'ü yakaladılar. Onlara teşekkür ediyorum. Yeni bir takımız. Oyun içerisinde zaman zaman güzel şeyler oluyor. Bunlar yeterli değil. İlk devre oyuna iyi başladık. Pozisyonlarımız var. Son vuruşu yapamadık. Ama iki tane bireysel hatadan gol yedik" açıklamasında bulundu. "BİREYSEL HATALARLA BAŞA ÇIKMAK ZOR" Bireysel hatalardan dolayı yenen gollerin çözümünün zor olduğunu belirten Karaman, ancak oyuncularının mücadele ruhuyla başa çıkmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Bireysel hatada oyuncu değişiklikleri, sistemi, taktiği değiştirmek çok zor oluyor. Nihayetinde ikinci yarı kaleci değişikliği ile başladım. Evet, bütün riskleri üzerime kendim aldım. İki tane gol yiyen ve demoralize olan bir oyuncu arkadaşımız var. Olabilir, o da bizim oyuncumuz. Sorun yok. Ama buna rağmen Vedat Karakuş da penaltıyı çıkardı, topu aldı, yumrukladı. O da ben bu rekabet ortamında 'varım' dedi. Bizim zaten amacımız yeni gelenler ve elimizdeki oyuncularla iyi bir rekabet ortamını oluşturup, puanları alıp, peş peşe seri galibiyetlerle ligin altındaki takımla aramızdaki bağı koparmak" ifadelerini kullandı. "2-0'DAN SONRA ALINAN 1 PUAN GAYET BAŞARILI" Maç öncesinde takımın lig sıralamasına bakıldığında önemli bir mücadele verdiklerini ve deplasmanda 2-0 geri düştükten sonra alınan bir puanın başarılı olduğunu düşündüğünü belirten Hikmet Karaman, "Zor bir maçtı. Maçtan önce psikolojik olarak sıralamaya baktığınızda biz kaybetsek aynı puan oluyordu, ligin dibine yaklaşıyorduk. Kazandığımız zaman alttan biraz yukarı çıkacaktık ama deplasmanda 2-0'dan sonra alınan bir puanın da gayet başarılı olduğunu düşünüyorum" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Fatih Tekke'nin açıklamaları -Hikmet Karaman'ın açıklamaları

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.02.2024 - 17:09 Güncelleme: 18.02.2024 - 17:15 facebook

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