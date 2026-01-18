Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 22:07 Güncelleme: 18.01.2026 - 22:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        Google-ABONE OL


        Stad:AlanyaOba

        Hakemler: Mehmet Türkmen, Anıl Usta, Bersan Duran

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ (Dk. 87 Mounie), Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Duarte, Efecan Karaca (Dk. 77 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 87 Meschack), Ogundu (Dk. 77 Güven Yalçın)

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, (Dk. 46 Yiğit Efe Demir) Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi (Dk. 90 Alvarez), İsmail Yüksek (Dk. 62 Fred), Musaba (Dk. 74 Nene), Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 62 Duran), Talisca

        Goller: Dk. 3 Hadergjonaj, Dk. 27 Makouta (Corendon Alanyaspor), Dk. 9 ve 78 Talisca, Dk. 52 Musaba (Fenerbahçe)

        Sarı kartlar: Dk. 28 Efecan Karaca, Dk. 41 Makouta (Corendon Alanyaspor)




        ANTALYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Alanya'da Fener alayı!
        Alanya'da Fener alayı!
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 2 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 2 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)
        Corendon Alanyaspor – Fenerbahçe: 2-3
        Corendon Alanyaspor – Fenerbahçe: 2-3
        Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
        Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
        Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 2 - Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyo...
        Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 2 - Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyo...
        Eski belediye başkan yardımcısına düğün cinayetinden müebbet hapis cezası
        Eski belediye başkan yardımcısına düğün cinayetinden müebbet hapis cezası
        Eski meclis üyesini öldüren eski belediye başkan yardımcısına müebbet hapis...
        Eski meclis üyesini öldüren eski belediye başkan yardımcısına müebbet hapis...