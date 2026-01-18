Futbol: Trendyol Süper Lig
Stad:AlanyaOba
Hakemler: Mehmet Türkmen, Anıl Usta, Bersan Duran
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ (Dk. 87 Mounie), Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Duarte, Efecan Karaca (Dk. 77 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 87 Meschack), Ogundu (Dk. 77 Güven Yalçın)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, (Dk. 46 Yiğit Efe Demir) Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi (Dk. 90 Alvarez), İsmail Yüksek (Dk. 62 Fred), Musaba (Dk. 74 Nene), Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 62 Duran), Talisca
Goller: Dk. 3 Hadergjonaj, Dk. 27 Makouta (Corendon Alanyaspor), Dk. 9 ve 78 Talisca, Dk. 52 Musaba (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 28 Efecan Karaca, Dk. 41 Makouta (Corendon Alanyaspor)
ANTALYA
