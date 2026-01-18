Habertürk
Habertürk
        Eski belediye başkan yardımcısına düğün cinayetinden müebbet hapis cezası

        Eski belediye başkan yardımcısına düğün cinayetinden müebbet hapis cezası

        Antalya'nın Serik ilçesinde, eski belediye meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i düğünde tabancayla vurarak öldüren eski Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 17:37 Güncelleme: 18.01.2026 - 17:37
        Eski belediye başkan yardımcısına düğün cinayetinden müebbet hapis cezası
        Antalya'nın Serik ilçesinde, eski belediye meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i düğünde tabancayla vurarak öldüren eski Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Ziya Yıldırım, maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık ile maktul arasındaki husumetin bir WhatsApp grubundaki mesajlaşmalar ve karşılıklı suçlamalarla başladığını, olay günü Yıldırım'ın kaçmaya çalışan Tuncer'e arkasından ateş ederek kasten öldürdüğünü ifade etti.

        Duruşmada söz alan maktulün babası Fatih Tuncer, sanığın oğlunun öğretmeni olduğunu belirterek, "Öğrencisini öldüren bir öğretmeni ilk kez görüyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

        Sanık Ziya Yıldırım ise savunmasında, öldürme kastı olmadığını, maktulün kendisine saldırması üzerine can havliyle ateş ettiğini öne sürdü.

        Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçunun sabit olduğuna hükmederek sanık Ziya Yıldırım'ı ömür boyu hapis cezasına mahkum etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

