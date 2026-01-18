Habertürk
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 15:57 Güncelleme: 18.01.2026 - 15:57
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Salon:Alanya100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

        Hakemler: Tuncay Kandemir, Kadir Girente

        ON Hotels Alanya Belediyespor: Furkan Dur, Azizcan Ataoğlan, Abdullah Çam, Uğur Kılınç, Saadat, Marshall (Zeka Çağatay Kır, Burak Çevik, Batuhan Avcı, Mustafa Cervatoğlu, İsmail Koçak, Seganov)


        Gaziantep Gençlikspor: Yusuf Emre Güler, Bohme, Uğur Okay, Hetman, Hamdi Erkan, Aslan Ekşi (Deniz İvgen, Halil İbrahim Kurt, Lescov, Yusuf Eken)


        Setler: 20-25, 21-25, 23-25


        Süre: 94 dakika (28, 32, 34)





        ANTALYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

