Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Alanya100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Tuncay Kandemir, Kadir Girente
ON Hotels Alanya Belediyespor: Furkan Dur, Azizcan Ataoğlan, Abdullah Çam, Uğur Kılınç, Saadat, Marshall (Zeka Çağatay Kır, Burak Çevik, Batuhan Avcı, Mustafa Cervatoğlu, İsmail Koçak, Seganov)
Gaziantep Gençlikspor: Yusuf Emre Güler, Bohme, Uğur Okay, Hetman, Hamdi Erkan, Aslan Ekşi (Deniz İvgen, Halil İbrahim Kurt, Lescov, Yusuf Eken)
Setler: 20-25, 21-25, 23-25
Süre: 94 dakika (28, 32, 34)
ANTALYA
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.