Alanya'da yangın çıkan müstakil evde 1 kişi ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yangın çıkan müstakil evde 1 kişinin cansız bedeni bulundu. Güzelbağ Mahallesi'nde Ramazan Özen'e (71) ait müstakil evde gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan kontrolde Özen'in cansız bedeni bulundu. Ramazan Özen'in cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediye morguna gönderildi.

