Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Alanya'da kütüphane açılışında öğrencilerle buluştu

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Antalya'nın Alanya ilçesinde Kestel Akdeniz İlkokulu ve Ortaokulunun kütüphane açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 14:11 Güncelleme: 18.01.2026 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Alanya'da kütüphane açılışında öğrencilerle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Antalya'nın Alanya ilçesinde Kestel Akdeniz İlkokulu ve Ortaokulunun kütüphane açılışına katıldı.

        Başkan Saran, "Her Deplasman Bir Okul Projesi" kapsamında 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği (UNİFEB) Mersin Üniversitesi örgütlenmesi tarafından Kestel Akdeniz İlkokulu ve Ortaokulunda yaptırılan kütüphanenin açılışına katıldı.

        Okulda öğrenciler ve Fenerbahçe taraftarlarınca karşılanan Saran, her deplasmana büyük bir heyecanla gittiklerini söyledi.

        Bugün ayrı bir heyecan yaşadıklarını belirten Saran, "Bu heyecanın büyük bir kısmı çocuklarla buluştuğumuz içindir. Başlattığımız en heyecanlı projelerden biri. Bundan büyük bir keyif alıyorum. Bu etkinlikte bizlerin de bir katkısı varsa ne mutlu bize. İyi ki varsınız. En büyük Fenerbahçe." dedi.

        Saran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'ın Fenerbahçe İlkokulu isteği için ise "Her deplasmanda bir okul yaparsak transfer yapamayız. Tutamayacağımız sözü vermeyelim ama inşallah bugün burada çok güzel bir şeyin başlangıcı olacak. Bugün 3 puan alırsak çok şeyin değişeceğine inanıyorum. Burası çok güzel bir okul. Kırsalda olması, gençlerin enerjisi çok güzel. Buradan inşallah 3 puanla ayrılacağız." diye konuştu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz ise okuldaki öğrencilerin birinci takımının Alanyaspor, ikinci takımlarının Fenerbahçe olduğunu belirterek, bu projede Alanya'dan bir okulun da bulunmasından dolayı katkısı olanlara teşekkür etti.

        İlçede her türlü okullarının olduğunu ifade eden Yılmaz, "Sadece bir okul eksik. Bu okul da Fenerbahçe İlkokulu. Sizlerden Alanya'mıza bir Fenerbahçe okulu bekliyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından Saran'a Fenerbahçe logolu ipek kozasından yapılan tablo hediye edildi.

        Saran, beraberindekilerle okulu gezerek, kütüphanenin açılışını yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        Karne almaya giderken gelen ölüm...
        Karne almaya giderken gelen ölüm...
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        İstanbul beyaza büründü
        İstanbul beyaza büründü
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı!
        Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geride bıraktı
        Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geride bıraktı
        Karne almaya giderken kazada ölen Hasan, toprağa verildi
        Karne almaya giderken kazada ölen Hasan, toprağa verildi
        Yörük Çalıştayı Muratpaşa'da yoğun katılımla tamamlandı
        Yörük Çalıştayı Muratpaşa'da yoğun katılımla tamamlandı
        Kaza sonrası bariyerlerde asılı kaldı
        Kaza sonrası bariyerlerde asılı kaldı
        Stratejik Gürültü Haritası tamamlandı, sırada "Gürültü Eylem Planları Proje...
        Stratejik Gürültü Haritası tamamlandı, sırada "Gürültü Eylem Planları Proje...
        Batı Akdenizli ihracatçılar dünyayı dolaşarak ihracatı artırdı
        Batı Akdenizli ihracatçılar dünyayı dolaşarak ihracatı artırdı