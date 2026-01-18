Batı Akdenizli ihracatçılar dünyayı dolaşarak ihracatı artırdı

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'de ihracatçılar, 2025'te, hiç ihracat yapılmayan ülkelere de ulaşarak bölge ürünlerini dünyaya tanıttı.



Geçen yılı 2 milyar 743 milyon dolarlık ihracatla kapatan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üyeleri, aralarında Guyana, Gabon, Liberya, Jamaika gibi ülkelerin de yer aldığı 172 noktaya satış gerçekleştirdi.



BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, BAİB bünyesinde 2 bin 500 civarında aktif ihracatçı bulunduğunu söyledi.



Bölgeden en fazla ihracatın yaklaşık 900 milyon dolarla Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını belirten Çavuşoğlu, Bağımsız Devletler Topluluğu coğrafyasına 534 milyon dolar, Asya ülkelerine de 303 milyon dolar satış gerçekleştirdiklerini kaydetti.



- "Hiç adını duymadığımız birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz"



Orta Doğu ülkelerine 237 milyon dolar, Afrika ülkelerine de 175 milyon dolar ihracat yaptıklarını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"172 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. İhracatımızın çok büyük bir kısmı 20 ülkeye gerçekleştiriliyor. 110 civarında ülkede de 1 milyon dolar üzerinde bir ihracatımız söz konusu. Artık tamamen dünyaya açılmış durumdayız. Yaptığımız projeler, UR-GE'ler (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi kapsamındaki projeler), heyetler, fuar katılımlarıyla da ihracatçılarımızı özellikle mevcut pazarlar haricinde daha uzak pazarlara sevk etmeye ve oralarda da derinleşmeye çalışıyoruz. Bu sene ilk kez gördüğümüz pek çok ülke de söz konusu. Oralardaki artışlar da çok ciddi gözüküyor. Yani hiç adını duymadığımız birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz."



Çavuşoğlu, daha önce hiç ihracat yapılmayan ülkelere de ulaştıklarını hatta bazılarında astronomik oranda artışlar sağladıklarını dile getirdi.



Maldiv Adaları'na yüzde 590 artışla 13,5 milyon dolarlık, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yüzde 562 artışla 13,2 milyon dolarlık, Guyana'ya yüzde 483 artışla 7 milyon dolarlık, Suriye'ye yüzde 175 artışla 6,1 milyon dolarlık satış yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Jamaika'da yüzde 163 bin 605, Kongo'da yüzde 18 bin 884, Gabon'da yüzde 2 bin 117, Moritanya'da yüzde 988, Dominik Cumhuriyeti'nde yüzde 477, Kamerun'da yüzde 421, Liberya'da yüzde 330, Kolombiya'da yüzde 235'lik bir artış gerçekleştirdik. Rakamsal olarak az gibi görünse de toplamda 60 milyon dolarlık ihracat var. Hemen hemen 7-8 ülkede hiç ihracatımız yokken veya çok azken şimdi artık milyon dolarların üzerine ihracatlarımız gerçekleşti."



- "Bu yılki hedef 2 milyar 850 milyon dolar"



Bölgenin yaş meyve ve sebze sektöründe önemli bir potansiyeli bulunduğunu ancak her sektörden ihracat yaptıklarını ifade eden Çavuşoğlu, bu yılın ilk yarısının zor geçeceğini, ikinci yarısının ise daha iyi geçmesini beklediklerini söyledi.



İhracatçılar olarak ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Çavuşoğlu, bu yıl kendilerine 2 milyar 850 milyon dolar gibi bir hedef koyduklarını, 2027'de ise 3 milyar doların üzerine çıkmayı planladıklarını kaydetti.

