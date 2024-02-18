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        'Yol verme' kavgasında motosikletliyi tabancayla vurup yaraladı

        ANTALYA'da taksi şoförü İ.N., 'yol verme' nedeniyle çıkan kavgada aracının camını kıran motosiklet sürücüsü İsa Köşker'i (35) tabancayla vurup yaraladı. Olay, saat 14.30 sularında Kaleiçi Kocatepe Sokak'ta meydana geldi. 07 BJU 729 plakalı motosiklet sürücüsü İsa Köşker, Kaleiçi'ne müşteri getiren 07 T 0261 plakalı taksinin şoförü İ.N. ile 'yol verme' tartışması yaşadı. İddiaya göre motosiklet sürücüsü İsa Köşker'in kaskıyla vurduğu taksinin camı kırıldı. Emekli asker olduğu öğrenilen taksi şoförü İ.N., ruhsatlı silahıyla birkaç el ateş etti. 2 kurşun motosiklet sürücüsü İsa Köşker'in karnına isabet etti. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı İsa Köşker'i ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Polis ekipleri taksi şoförü İ.N.'yi gözaltına alırken, silahına da el konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 16:35 Güncelleme: 18.02.2024 - 16:40
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        'Yol verme' kavgasında motosikletliyi tabancayla vurup yaraladı
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        ANTALYA'da taksi şoförü İ.N., 'yol verme' nedeniyle çıkan kavgada aracının camını kıran motosiklet sürücüsü İsa Köşker'i (35) tabancayla vurup yaraladı. Olay, saat 14.30 sularında Kaleiçi Kocatepe Sokak'ta meydana geldi. 07 BJU 729 plakalı motosiklet sürücüsü İsa Köşker, Kaleiçi'ne müşteri getiren 07 T 0261 plakalı taksinin şoförü İ.N. ile 'yol verme' tartışması yaşadı. İddiaya göre motosiklet sürücüsü İsa Köşker'in kaskıyla vurduğu taksinin camı kırıldı. Emekli asker olduğu öğrenilen taksi şoförü İ.N., ruhsatlı silahıyla birkaç el ateş etti. 2 kurşun motosiklet sürücüsü İsa Köşker'in karnına isabet etti. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı İsa Köşker'i ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Polis ekipleri taksi şoförü İ.N.'yi gözaltına alırken, silahına da el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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