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        Antalya'da güneşi havada sahil doldu

        ANTALYA'da hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşmasını fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili ile park ve bahçelerde yoğunluk oluşturdu. Geçen hafta şiddetli yağışın hakim olduğu Antalya'da, hafta sonu yazdan kalma bir gün yaşandı. Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 29 dereceye ulaştığı kentte, güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen Antalyalılar ve yerleşik yabancılar, Konyaaltı Sahili ile park, bahçe ve mesire alanlarına gitti. Sahile aileleri ve arkadaşlarıyla gelenler güneşi tadını çıkarırken, kimisi ise denizde yüzdü. Parklarda çocuklar oyun oynarken, aileleri ise piknik yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 16:36 Güncelleme: 18.02.2024 - 16:40
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        Antalya'da güneşi havada sahil doldu
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        ANTALYA'da hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşmasını fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili ile park ve bahçelerde yoğunluk oluşturdu. Geçen hafta şiddetli yağışın hakim olduğu Antalya'da, hafta sonu yazdan kalma bir gün yaşandı. Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 29 dereceye ulaştığı kentte, güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen Antalyalılar ve yerleşik yabancılar, Konyaaltı Sahili ile park, bahçe ve mesire alanlarına gitti. Sahile aileleri ve arkadaşlarıyla gelenler güneşi tadını çıkarırken, kimisi ise denizde yüzdü. Parklarda çocuklar oyun oynarken, aileleri ise piknik yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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