Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u geriden gelerek 3-1 mağlup etti. Puanını 67'ye çıkaran sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyeti değerlendirdi.
Uğur Meleke (Hürriyet): İsmail Kartal’a büyük saygı duymakla birlikte, kazanırken bazı kusurları göremediğini, inandığı oyuncularda fazla ısrar ettiğini düşünüyorum. Fenerbahçe, Antalya’yı yenerken SOS vermişti aslında. İsmail-Krunic çok griydi. Bu ikilinin bire indirilip, İrfan’ın veya Mert Hakan’ın merkezde denenmesi gerekiyordu çoktan. İsmail Kartal, Fred’in yokluğunu yönetmekte güçlük geçti. Onu yedeklemeye en uygun adam olan Lincoln’ün gönderilmesi skandal bir hataydı zaten. Crespo’dan tek farkı kısa saçı olan Krunic’te ısrar da bir başka hata.
Antalya'da oyun kaybedildi. Alanya karşısında puan... Rize’de ilk 45’in sonunda iki departmanda da gerideydi Fenerbahçe. Rize iyi oyunla galip girdi soyunma odasına. Ve 46’da nihayet İsmail Kartal, aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar alamayacağını fark etti. Radikal bir müdahale yaptı sahaya. Bundan da sonuç aldı. Mert Hakan ve İrfan çoktan almaları gereken dakikaları iyi kullandılar. Zemin-hava koşulları nedeniyle tercih edilen Serdar Dursun da rol oynadı galibiyette. 17 Şubat akşamı 19:45, kendi doğrularında lüzumundan fazla ısrar eden İsmail Kartal için kırılma dakikasıydı belki de.
Gürcan Bilgiç (Sabah): İkinci yarı başlarken İrfan Can, Mert Hakan ve Serdar Dursun değişiklik için kenara geldiler. Teslim olunan ilk 45'in ardından İsmail Kartal sadece oyuncu değiştirmiyordu; sahaya yürek de attı. Maçın aklı da değişti böylece, fikri de… İrfan Can yönetimi ele aldı, Mert Hakan ise mücadeleyi aşıladı etrafına. Takımın çehresi değişti. Kenarlarda biriken sular nedeniyle, Fenerbahçe'nin "bek bindirmeleri" devre dışı kaldı. Bunun üstüne saha yüzde 30 küçüldü. Hem pasla oyun kuramıyorsun, hem de daralan alanda rakibin kontrolüne giriyorsun.
Bunlara rağmen kazandı Fenerbahçe… Yani; aslında "her şeyi" yendi. Geçen haftaki beraberlikten gelen baskıyı, tam oyunu kontrole almışken ters fauller ile ritmini bozan hakemi, mükemmele yakın mücadele eden Rizespor'u, tüm yeteneklerini yok eden zemini… Peki bu maçın ertelenmiş dersleri var mı? Symanski ile Mert Hakan arasında bir seçim zamanı gelmedi mi? Ya da formüller arasından Cengiz ile İrfan Can'ı beraber oynatmak olur mu? Ferdi sağ beke geçtiğinde "sıradan" olmuyor mu? Fred'in yokluğunda Krunic'e güvenilir mi, İsmail'in temposuna "yazık" değil mi? İsmail Kartal, geçen dört maçın karnesini doğru çıkarmalı. İyi bir takımı, iyi oyuncuları var. Ama futbolda "duygusallık" yok…
Ercan Güven (Milliyet): Tamam… Islak ve yorgun statlar mevsimindeyiz ama bu kadarı fazla. Patagonya’daki “büyükbaş cenneti” otlu bataklık Pampa’dan koca bir dilim almışlar Rize Stadı zemine sermişlerdi sanki…
Yetmezmiş gibi, sol kanadı Tadic’i anlamayan Oosterwolde tercihi sayesinde, sağ kanadı ise çamur marifetiyle “muhallebiye ” dönmüştü Fenerbahçe’nin. Takım boyu uzamış, teknik ayakları çamura batmış, “serbest düşüşü” sürdüren Szymanski’nin yokları oynadığı, orta sahası iki “6 numara” gibi İsmail ile Krunic’e teslim, hala kısa paslarla teknik göstermeye çalışan Fenerbahçe’ye gol atmak kolaydı tabi.
İkinci yarıya 1-0 mağlup başlayan Fenerbahçe’de sahaya ve rakibe uygun, sağlam ve gözü kara hale getirildi önce. Pike yapan Krunic, Szymanski, Cengiz dışarı, Mert Hakan, İrfan Can ve Serdar Dursun sahaya. Kariyer sezonunu oynayan İrfan Can fark yarattı ve maçın sonunda attığı üçüncü golle sol kanadın sahibini ilan etti.
Faik Çetiner (Fanatik): Dersini çalışan Rizespor, rakibine baskı yaptı, kanatları kapattı, uzun toplarla çıktı, golü buldu ve ilk 45 dakikanın skor ve futbol galibi oldu. İsmail Kartal’ın ikinci yarıya başlarken hamleleri şaşırtıcıydı. Szymanski, Kruniç ve Cengiz Ünder’i dışarı alıp, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan ve Serdar Dursun’u (Büyük cesaret) sahaya sürdü. Bu yarının hemen başında İrfan Can Kahveci’nin sağ kanattan altıpasa gönderdiği topu Serdar Dursun içeri yuvarlayınca sahadakiler ve kulübedekiler rahatladı.
Morallenen Fenerbahçe bu yarıda önde baskıyı kurarak oyunu rakip alana yığdı, pozisyon ve goller buldu. Şunu bir defa daha gördük ki, İrfan Can Kahveci oynarsa, takımın ofansif gücü artıyor. Tadic bile ikinci yarı futbola, asistlerine döndü. Genelde tarlayı andıran, top sürmenin zor olduğu bir zeminde yenik duruma düştükten sonra bir 45 dakikada maçı çeviren Fenerbahçe büyük iş yaptı. Geçen haftaki Alanyaspor beraberliği İsmail Kartal’a yazar demiştik. “Yiğidi öldür hakkını ver” derler. Cesaretli değişiklikler ile maçı döndüren de şüphesiz teknik direktör İsmail Kartal idi. Bu galibiyet de ona yazar.
İbrahim Yıldız (Habertürk): Bir hafta önce eleştirilen İsmail Kartal, bu kez yaptığı hamleler sonucu maçın kazanılmasında en önemli rolü oynayan isim oldu. Doğal olarak, eleştiri yerine övgüler aldı. Bunu da hak etti. Krunic’e gelince, takıma katkısı tartışılır. Rizespor karşısında ikili mücadele zayıflığı bir kez daha ortaya çıktı. Top kayıpları fazla. Yenilen gol de hatası vardı. Forvet oyuncularına katkısı sıfır. Krunic nedeniyle İsmail’de oyun gücünü yitiriyor. Herkesin gördüğü bu sorunu Fenerbahçe teknik ekibi analiz etmek zorunda.
İkinci yarı başlarken, İsmail Kartal’dan beklenmeyen bir hamle geldi. 3 oyuncuyu oyuna aldı. İrfan Can, Mert Hakan ve Serdar Dursun, Szymanski, Cengiz ve Krunic’in yerine girdiler. Ve bu andan itibaren oyun üstünlüğü el değiştirdi. Takıma enerji geldi. Orta saha daha derli toplu oynarken, pas oyunu yerine tıpkı rakipleri gibi uzun topları tercih ettiler. Oyuna girenlerin katkısı ile 3 gol atmayı başardılar. Kartal’ın riskli hamleleri sonuç verdi. Şimdi, İsmail Kartal’ın düşünmesi gereken konu İrfan Can’ın durumudur. Bu oyuncu ilk 11’de oynamak için daha ne yapmalı?
İlker Yağcıoğlu (Takvim): İsmail hocanın ilk devrenin bitiminde yaptığı 3 değişiklik son derece doğruydu. Ve bu değişiklikler de meyvesini hemen verdi. Sürpriz şekilde Fenerbahçe'ye geri dönen Serdar Dursun beraberlik golünü attı. İrfan Can ve Mert Hakan asist yaptılar. Kısacası değişiklikler Fenerbahçe'ye çok olumlu yansıdı. Açıkçası Serdar Dursun oyuna girerken neden Batshuayi değil de Serdar Dursun girdi diye İsmail hocayı eleştirmiştim ama Serdar Dursun golünü atarak hem takımı hem de hocasını ağır eleştirilerden kurtarmış oldu.
Şu bir gerçek ki Szymanski, haftalardır ortalarda yok. İrfan da kesinlikle bu takımda ilk 11'i hak ediyor. O zaman İsmail Kartal'ın Szymanski'nin yerinde İrfan'ı monte etmesi daha adaletli olur. Sonuçta bu kadar ağır bir zeminde ligin iyi takımlarından Rizespor'a karşı 3 puanı alabilmek çok değerli. İlk devredeki isteksiz ve coşkusuz takımın yerine 2. yarıda geri gelen kazanma arzusu ve isteği daha umut vericiydi.
Ömer Üründül (Sabah): Fenerbahçe'nin orta saha ve forvet hattındaki yıldızlarında belirgin bir fiziki düşüş olduğu görünen bir gerçek. Dün gece Rize'nin zemininin çok kötü olmasını İsmail Kartal'ın göz önüne alarak tutkulu kadrosundan vazgeçip daha savaşçı bir 11 sahaya sürmesi gerekiyordu. Bunu yapmayınca Fenerbahçe açısından her yönüyle çok olumsuz bir ilk yarı geçti. İsmail Kartal ikinci devreye 3 oyuncu değişikliği ile başladı. Çıkanların 3'ü de çok doğruydu. Ama girenlerden 2'si doğru üçüncüsü ise herkesi hayrete düşüren bir sürprizdi.
Bu sene Karagümrük'e kiralanan orada birçok maçta yedek kalan ve tekrar takıma dönen Serdar Dursun'un görev alması akla tek bir şey getiriyor, o da Batshuayi ile Kartal arasında devre arasında bir şey yaşandı. Bunun başka mantıklı izahını göremiyorum… Ama futbolun her zaman ilginç bir oyun olduğunu söylerim. Serdar Dursun devre başlar başlamaz gol atıp takıma moral getirdi. Genel gözlemlerim; bu maç kazanıldı ama önemli isimlerin fiziki düşüşleriyle iş ne kadar daha iyiye gidecek? Mert Hakan, ikinci yarı bitik Krunic ile Szymanski'den daha faydalı oldu.
Engin Verel (Akşam): İsmail Kartal'ın, ağır Rizespor sahasında özellikle ilk yarıda kazanmaya yönelik bir planı olmadığını gördük. Sadece kendi futbolunu oynamayı düşünen, klasik bir anlayış vardı. Kazın ayağının öyle olmadığını görmek için ise 45 dakika beklemek zorunda kaldı. Böyle maçlarda geri düşmek ve oyunu çevirmek zordur. Fenerbahçe ilk yarı soyunma odasına bu dezavantajla giderken, ikinci yarı için İ smail Hoca'nın nasıl bir planı olduğunu merak ediyorduk.
O da bizim gördüğümüzü görmüş olacak ki ikinci yarıya Mert Hakan, İ rfan Can ve Serdar Dursun'u alarak başladı. Cengiz ve Szymanski'nin yanı sıra Krunic de bu yarıda yoktu. Değişikliklerin bu kadar erken meyvesini vermesi İsmail Kartal'ın şansıydı. Mert Hakan gibi oyuncuların böyle zeminlerde daha etkili olduğunu bir defa daha gördük. Savaşçı ruhuyla orta sahaya direnç kattı, bir de asist yaparak Dzeko'nun golünde pay sahibi oldu. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında kırılma maçlarından biri olabilecek virajı kayıpsız dönmeyi başardı.