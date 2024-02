Haluk Görgün: Türk savunma sanayinin küresel konumdaki pozisyonunu geliştirmeye gayret göstereceğiz CUMHURBAŞKANLIĞI Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Yaptığımız her işe güçlü bir irade ve sürdürülebilir bir ihracat stratejisiyle Türk savunma sanayinin küresel konumdaki pozisyonunu artırmaya, geliştirmeye gayret göstereceğiz" dedi. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde 3 gün süren 'Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı' sona erdi. Konferansın kapanış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün gerçekleştirdi. Konferans sayesinde savunma sanayinin ne kadar geniş ve yetkin bir aile ve ekosisteme sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğini aktaran Prof. Dr. Görgün, bu aile var oldukça 'Küresel güç Türkiye' vizyonuna her geçen gün daha emin adımlarla ilerleneceğini, Türkiye'nin sektörün güçlenen yıldızı noktasına kararlılıkla taşınacağına inandığını vurguladı. 'HER ÖNERİNİN ÜZERİNDE TEKER TEKER ÇALIŞACAĞIZ' Konferanstaki katılımcılardan gelen önerilerden bahseden Prof. Dr. Görgün, "Başkanlığımızın sektörde ihracat odaklı dönüşümü ve teşkilat yapısının güçlendirilmesi ihtiyacını sıklıkla ifade edilen bir görüş olarak gözlemledim. İhracata yönelik finansman modellerinin ortaya konulması, NATO ülkeleri ve ihalelerine yönelik çalışmaların başlatılması, devletten devlete olan satış ve uluslararası konsorsiyum gibi yenilikçi proje ve ihracat modellerinin yürürlüğe alınması, yabancı ülkelerde girilen ihalelerde Türk firmaları arasında yıkıcı rekabetin önlenmesi konusunda oluşturulacak iş birliği modelleri önemli maddelerden bir tanesiydi. İhracat izinlerinin başkanlığımız koordinasyonunda yürütülmesi yine sizlerden gelen önerilerdendi. Alt sistem üreticileri ve KOBİ'lerin ihracat faaliyetlerine daha etkin şekilde katılımının organize edilmesi diğer bir başlıktı. Savunma sanayimizin uluslararası fuarlara katılım desteğinin artırılması, ihracat bilgi yönetim sisteminin kurulması, savunma sanayinde üretilen ürünlerin, sivil sektörde çift kullanımlık esasına dayalı olarak yaygınlaştırılarak ihracatının geliştirilmesi ve desteklenmesi bir başka maddeydi. Paylaşmış olduğunuz her bir öneri fikir ve görüş bizim için ayrı bir öneme haiz. İletilen her bir önerinin üzerine teker teker çalışacak ve kısa vadede önemli ve kritik adımlarımızı sizlerle atarak paylaşacağız" dedi. 'NATO MÜDÜRLÜĞÜ KONUSUNDA ADIM ATACAĞIZ' Konferanstaki görüşleri değerlendiren Görgün, ihracatın finansmanı konusunda özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıklarla görüşmeleri hızlandırarak, daha somut bir hale getirmeye gayret göstereceklerini aktardı. Verimlilik ve sinerji konusunda bir yandan ihracatı artırmayı hedeflerken diğer yandan mutlaka verimli ve sinerjik çalışmayı öğrenmek ve bunu önemsemek gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Görgün, "Başta vakıf şirketlerimiz olmak üzere tüm savunma sanayi, ekosistemimiz, yurt dışındaki ofis ve şirketlerimizle ortaklaşa ve gider başta olmak üzere her harcamaya ve imaj dağınıklığına dikkat edeceğiz. Gelişimi ölçmemiz ve ödüllendirmemiz konusunda ihracatın artırılmasında dünyada uygulanan performans göstergelerini ve ölçümlerini mutlaka şirketlerimizin adapte edilmesi için tavsiyelerde bulunacağız. Bu göstergeleri performans yönetim sistemleriyle ilişkilendirip, ölçülmesinde şirketlerimize destek olacağız. Başkanlığımız bünyesinde kurulması önerilen NATO Müdürlüğü konusunda kısa vadede organizasyonel bir adım atacak ve yapılanmamızı buna göre şekillendireceğiz. Bu müdürlüğümüzü yapılandırırken bunun içinde Avrupa Birliği, OECD, bununla beraber Birleşmiş Milletler'i ve OCCAR'ı (Ortak Silahlanma İşbirliği Teşkilatı) birlikte takip ederiz diye arkadaşlarımızla değerlendirdik" diye konuştu. HER YIL DÜZENLENECEK Önümüzdeki dönemde yapılacaklara ilişkin de konuşan Prof. Dr. Görgün, şöyle dedi: "Önümüzdeki dönemde de kendi ihtiyaçlarımızı, maliyeti etkin şekilde çözmeye, dost ve müttefik ülkelerimizle iş birliği seviyemizi azami seviyeye çıkarmaya gayret göstereceğiz. Yaptığımız her işe güçlü bir irade ve sürdürülebilir bir ihracat stratejisiyle Türk savunma sanayinin küresel konumdaki pozisyonunu artırmaya, geliştirmeye gayret göstereceğiz." Prof. Dr. Görgün, yapılan etkinliğin önümüzdeki yıldan itibaren her yıl düzenlenmesine karar verdiklerini, gelecek yıllarda ayrıca başarı gösteren ana entegratör firmalara ilaveten KOBİ'lerin de etkinlik kapsamında ödüllendirileceğini anlattı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.02.2024 - 12:25 Güncelleme: 18.02.2024 - 12:30 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL