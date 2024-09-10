Jose Mourinho: Ali Koç işine, kulübüne aşık biri

HT SPOR'da Ahmet Selim Kul ve Sine Çakır Heyse'nin sorularını yanıtlayan Jose Mourinho, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

🎙️ Jose Mourinho: Başkan Ali Koç, profesyonel hayatımdaki en önemli kişi o. Onu aşık bir insan olarak tanımlarım. Tutkulu bir insan. Ailesine aşık, kulübüne aşık... pic.twitter.com/ZrpEUMdJCk

Ali Koç'la ilgili, "Hayatımdaki en önemli kişi o" ifadesini kullanan Portekizli teknik adam, Koç'u 'işine aşık' bir insan olarak tanımladığını söyledi.

Mourinho'nun Ali Koç hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir işim var. Eğer Ali Koç yarın işim olmamasına karar verirse, işsiz olurum. O yüzden profesyonel hayatımdaki en önemli kişi o. Onu aşık bir insan olarak tanımlarım. Tutkulu bir insan. Ailesine aşık, kulübüne aşık..."

"KULÜBÜNE OLAN TUTKUSU İNANILMAZ"

"Tabi ki onunla irtibatım daha çok kulüp ile alakalı. Kulübüne olan tutkusu inanılmaz. Kulübü için yaşaması, her dakika demesem de kulübü düşünmesi, kulübü hakkında çok tutkulu konuşması inanılmaz. Beni sabah 9’da arayabilir, akşam 9’da arayabilir, gece yarısı arayabilir. Kulübüne gerçekten aşık. Onunla kurduğum temasta mükemmel ailesiyle tanışma ayrıcalığına eriştim. Çok iyi bir şekilde anlayabiliyorum ki ailesine aşık bir adam. Hayata aşık bir adam."

"ONA EN YÜKSEK SAYGIYI DUYUYORUM"

"Tabii ki benim başkanım, bu anlamda ona saygı duymak durumundayım ama bunun dışında da ona kişi olarak en yüksek saygıyı duyuyorum. Bu hoşuma gidiyor. Bu 20 yılda pek çok farklı başkan ve kulüp sahibi ile çalıştım. En nefret ettiğim, konuşmak için iki ay beklemem gerekendi. Ondan iki ay sonra onunla tekrar konuşurdum. Ben başkanları severim, paylaşmayı severim. İnsanların dahil olmasını severim. Başkanla buna sahibim."