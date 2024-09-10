Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho: Ali Koç işine, kulübüne aşık biri - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho: Ali Koç işine, kulübüne aşık biri

        Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Türkiye'deki ilk röportajını yayın hayatına bugün başlayan HT SPOR'a verdi. Ahmet Selim Kul ve Sine Çakır Heyse'nin sorularını yanıtlayan Portekizli teknik adam, birbirinden önemli açıklamalar yaparken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan övgüyle bahsetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 22:11 Güncelleme: 10.09.2024 - 23:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ali Koç işine, kulübüne aşık biri"
        ABONE OL
        ABONE OL

        HT SPOR'da Ahmet Selim Kul ve Sine Çakır Heyse'nin sorularını yanıtlayan Jose Mourinho, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

        Ali Koç'la ilgili, "Hayatımdaki en önemli kişi o" ifadesini kullanan Portekizli teknik adam, Koç'u 'işine aşık' bir insan olarak tanımladığını söyledi.

        Mourinho'nun Ali Koç hakkında şu ifadeleri kullandı:

        "İŞİNE AŞIK, KULÜBÜNE AŞIK..."

        "Bugün bir işim var. Eğer Ali Koç yarın işim olmamasına karar verirse, işsiz olurum. O yüzden profesyonel hayatımdaki en önemli kişi o. Onu aşık bir insan olarak tanımlarım. Tutkulu bir insan. Ailesine aşık, kulübüne aşık..."

        REKLAM

        "KULÜBÜNE OLAN TUTKUSU İNANILMAZ"

        "Tabi ki onunla irtibatım daha çok kulüp ile alakalı. Kulübüne olan tutkusu inanılmaz. Kulübü için yaşaması, her dakika demesem de kulübü düşünmesi, kulübü hakkında çok tutkulu konuşması inanılmaz. Beni sabah 9’da arayabilir, akşam 9’da arayabilir, gece yarısı arayabilir. Kulübüne gerçekten aşık. Onunla kurduğum temasta mükemmel ailesiyle tanışma ayrıcalığına eriştim. Çok iyi bir şekilde anlayabiliyorum ki ailesine aşık bir adam. Hayata aşık bir adam."

        "ONA EN YÜKSEK SAYGIYI DUYUYORUM"

        "Tabii ki benim başkanım, bu anlamda ona saygı duymak durumundayım ama bunun dışında da ona kişi olarak en yüksek saygıyı duyuyorum. Bu hoşuma gidiyor. Bu 20 yılda pek çok farklı başkan ve kulüp sahibi ile çalıştım. En nefret ettiğim, konuşmak için iki ay beklemem gerekendi. Ondan iki ay sonra onunla tekrar konuşurdum. Ben başkanları severim, paylaşmayı severim. İnsanların dahil olmasını severim. Başkanla buna sahibim."

        Mourinho'dan Osimhen itirafı!
        Mourinho'dan Osimhen itirafı! Haberi Görüntüle
        Jose Mourinho, HT Spor'da!
        Jose Mourinho, HT Spor'da! Haberi Görüntüle
        "Arda Güler üst seviye bir kalite"
        "Arda Güler üst seviye bir kalite" Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tutuklu amcanın avukatı Narin'in davasından çekildi
        Tutuklu amcanın avukatı Narin'in davasından çekildi
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Mourinho'dan Osimhen itirafı!
        Mourinho'dan Osimhen itirafı!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
        "Galatasaray'ın lig maçlarında fark var!"
        "Galatasaray'ın lig maçlarında fark var!"
        "Ali Koç işine, kulübüne aşık biri"
        "Ali Koç işine, kulübüne aşık biri"
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Jose Mourinho, HT Spor'da!
        Jose Mourinho, HT Spor'da!
        HT SPOR yayın hayatına başladı
        HT SPOR yayın hayatına başladı
        "Arda Güler üst seviye bir kalite"
        "Arda Güler üst seviye bir kalite"
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Nöbetçi öğretmen darbedildi
        Nöbetçi öğretmen darbedildi
        Bakan Fidan Mısır'da
        Bakan Fidan Mısır'da
        Galatasaray transferi bitiyor!
        Galatasaray transferi bitiyor!
        Düello bu gece
        Düello bu gece
        'Deha'daki karakterini anlattı
        'Deha'daki karakterini anlattı
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"