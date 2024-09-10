Mourinho'dan Osimhen itirafı: Galatasaray harika bir oyuncu aldı

Türkiye'deki ilk özel röportajını HT SPOR'a veren Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın Osimhen transferini yorumladı. Ahmet Selim Kul ve Sine Çakır Heyse'nin sorularını yanıtlayan Portekizli teknik adam, Nijeryalı golcü hakkında hem eleştirilerde bulundu hem de övgü dolu ifadeler kullandı.

İşte o sözler:

"Osimhen harika bir oyuncu. Eğer ben 70-75 milyon ödeme potansiyeli olan bir kulüpte olsaydım Osimhen'i alırdım. Harika bir oyuncu. Tabi ki farklı koşullarda geldi. Ama günün sonunda koşulların bir önemi yok, önemli olan şey Galatasaray kesinlikle harika bir oyuncu aldı."

💥 "VICTOR OSIMHEN HARİKA BİR OYUNCU!"



🗣️ José Mourinho: "Victor Osimhen, harika bir oyuncu... 70-75 milyon € verme imkanına sahip bir kulüpte olsaydım alırdım. Onunla çok iyi bir ilişkim var. Sadece davranış biçimini beğenmiyorum, kendini çok yere atıyor. En son rakip… pic.twitter.com/jHDfW9xuvH — HT Spor (@HTSpor) September 10, 2024

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