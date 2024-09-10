Mourinho'dan Osimhen itirafı: Galatasaray harika bir oyuncu aldı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, HT SPOR'a verdiği özel röportajda Galatasaray'ın Victor Osimhen transferini de değerlendirdi. Nijeryalı golcüyle ilgili, "Eğer ben 70-75 milyon ödeme potansiyeli olan bir kulüpte olsaydım Osimhen'i alırdım. Galatasaray kesinlikle harika bir oyuncu aldı." diyen Portekizli teknik adam, "Ama ona karşı her oynadığımda onunla konuşuyorum çünkü davranış biçimini beğenmiyorum. Kendini çok yere atıyor." ifadesini kullandı.
Türkiye'deki ilk özel röportajını HT SPOR'a veren Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın Osimhen transferini yorumladı. Ahmet Selim Kul ve Sine Çakır Heyse'nin sorularını yanıtlayan Portekizli teknik adam, Nijeryalı golcü hakkında hem eleştirilerde bulundu hem de övgü dolu ifadeler kullandı.
İşte o sözler:
"Osimhen harika bir oyuncu. Eğer ben 70-75 milyon ödeme potansiyeli olan bir kulüpte olsaydım Osimhen'i alırdım. Harika bir oyuncu. Tabi ki farklı koşullarda geldi. Ama günün sonunda koşulların bir önemi yok, önemli olan şey Galatasaray kesinlikle harika bir oyuncu aldı."
"OSIMHEN'E 'EN İYİ 2 AFRİKALI OYUNCUDAN BİRİSİN' DEDİM"
"Victor ile bir problemim yok. Tam tersi çok iyi bir ilişkim var. Ama ona karşı her oynadığımda onunla konuşuyorum çünkü davranış biçimini beğenmiyorum. Kendini çok yere atıyor. Son kez Roma - Napoli maçını oynadığımızda onunla bir konuşma yaptım ve ona dedim ki 'Bak! Sen en iyi 2 Afrikalı oyuncudan birisin. Sen ve Salah. Geçmişte Didier Drogba, Samuel Eto’o, George Weah vardı… Böyle davranamazsın.' Kendisini yere çok atıyor. Onunla problemim bu. Ama 10 dakika sonra iyiyiz, çok iyi bir ilişkimiz var. Türkiye Ligi ve Galatasaray için tabii ki harika bir oyuncu."