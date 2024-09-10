Jose Mourinho: Arda Güler üst seviye bir kalite

HT SPOR'a konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.

🎙️ Jose Mourinho: Arda Güler büyük bir karakter ve üst seviye bir kalite. pic.twitter.com/Gi16oKgUGk — HT Spor (@HTSpor) September 10, 2024

Öncelikle eski kulübü Real Madrid'in transfer politikasına dikkat çeken Portekizli teknik adam, "Dünyanın en büyük kulübü, yalnızca dünyanın en iyi oyuncularına sahip olur. Real Madrid dünyadaki en iyi genç oyuncuları ya da potansiyel olarak en iyi oyuncuları alma konusunda harika bir iş çıkarıyor. Vinicius ve Rodrygo’yu çocukken aldılar. Jude Bellingham var, çok genç. Arda var, çok genç. Şimdi Endrick. En iyi genç oyuncuları alma konusunda harika bir iş çıkartıyorlar. İyi seçiyorlar çünkü o kulüpte oynamak için karakter çok önemli." dedi.