HT SPOR yayın hayatına başladı
Ve beklenen an geldi... Ciner Medya Grubu'nun yeni kanalı "HT SPOR" yayın hayatına resmen başladı. Spor camiasına yepyeni bir soluk getirecek olan HT SPOR, Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'ın sunumuyla izleyicilere 'merhaba' dedi. HT SPOR, başta futbol olmak üzere birçok spor dalını uzman kadrosuyla milyonlarla buluşturacak.
Spor camiasına yepyeni bir soluk getirecek Türkiye'nin yeni spor kanalı "HT SPOR", yayın hayatına resmen başladı.
Bünyesinde Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT gibi birbirinden değerli markaları bulunduran Ciner Medya Grubu, yeni spor kanalı ‘HT SPOR’u sizlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Bu akşam yayın hayatına başlayan HT SPOR, spor camiasına yepyeni bir soluk getiriyor.
Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan liderliğinde, editoryal kadrodan ekran yüzlerine kadar titizlikle şekillenmekte olan ekip, izleyicilere temiz ve tarafsız bir spor deneyimi yaşatmak için hummalı bir çalışma yürütüyor.
HT SPOR; sporun dostluk, kardeşlik ve barış temeline dayalı rekabetçi yüzüyle sizlerin karşısına çıkmayı amaçlıyor.
Kanal, futbol ağırlıklı yayın akışının yanı sıra birçok farklı spor dalını ve aynı zamanda wellness, fitness ve pilates gibi çağımızın önemli aktiviteleri ile ilgili içerikleri de ekranda izleyiciyle buluşturacak. Kamu sağlığını ilgilendiren birçok bilgilendirici yayına da ev sahipliği yapacak olan HT SPOR, sporun her yönüyle topluma dokunacak ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık yaratacak.
HT SPOR yayın hayatına Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan ve Sine Çakır Heyse'nin sunumuyla başladı.