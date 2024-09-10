HT SPOR yayın hayatına başladı

Spor camiasına yepyeni bir soluk getirecek Türkiye'nin yeni spor kanalı "HT SPOR", yayın hayatına resmen başladı.

Bünyesinde Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT gibi birbirinden değerli markaları bulunduran Ciner Medya Grubu, yeni spor kanalı ‘HT SPOR’u sizlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Bu akşam yayın hayatına başlayan HT SPOR, spor camiasına yepyeni bir soluk getiriyor.

Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan liderliğinde, editoryal kadrodan ekran yüzlerine kadar titizlikle şekillenmekte olan ekip, izleyicilere temiz ve tarafsız bir spor deneyimi yaşatmak için hummalı bir çalışma yürütüyor.